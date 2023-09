Nico (53) uit Veurne dingt mee naar titel van beste Honda-motortechnicus ter wereld: “Mijn handschoenen liggen klaar”

Nico Blanckaert (53) mag begin oktober ons land vertegenwoordigen op een wedstrijd in Japan waar ze op zoek gaan naar de beste motortechnicus ter wereld van het merk Honda. Dat de zaakvoerder van Motorcenter Westhoek geselecteerd is, is uitzonderlijk. Nico kocht alvast nieuwe handschoenen om de jury te bekoren.

Zijn papa Norbert (80) startte in 1965 als verdeler van Honda-motoren, verhuisde in 1974 naar de Vaartstraat en liet zijn zaak dertig jaar later over aan zijn zoon Nico en zijn vrouw Brigitte. De twee verhuisden in 2014 naar de Zuidburgweg in Veurne. In West-Vlaanderen zijn er vier dealers van Honda-motoren, in heel het land zijn er dat een 20-tal. Dat net Nico geselecteerd is om mee te doen aan de wereldcompetitie in Japan, is dan ook uitzonderlijk. “Ik heb nooit anders geweten dan dat mijn pa aan motoren sleutelde. Hij heeft me besmet met dat virus”, lacht Nico. “Ik ken het gamma van Honda van binnen en van buiten, maar om gelauwerd te worden als beste motortechnicus ter wereld is er meer nodig dan dat.”

Bucketlist

Om te beginnen, moeten we terug naar 1998. “Toen kreeg ik de titel van beste mecanicien in België en werd ik vervolgens tweede op het Europees kampioenschap in Londen. Er was toen geen wereldcompetitie”, vertelt de Veurnaar.

“In 2021 won ik opnieuw de nationale competitie en in het najaar van vorig jaar kwam ik met de bronzen medaille naar huis na mijn deelname aan het EK in Duitsland. De eerste drie van Europa kregen een ticket naar Japan, de bakermat van het Honda-merk. Die bestemming stond al lang op mijn bucketlist en kan ik nu vroeger afvinken dan gepland. Ik kijk al uit naar het bezoek aan het Honda-museum en het Motegi-circuit.” Voor de wereldcompetitie zijn 26 deelnemers geselecteerd die een theoretische en praktische proef moeten doen.

Ontleden

Momenteel bereidt de zaakvoerder van Motorcenter Westhoek zich ernstig voor. “Het is mijn ambitie om in de top drie te eindigen. Lukt dat niet, dan zal ik daardoor niet ongelukkig zijn, maar een mens moet doelen stellen. (lacht) Bij ons in Europa willen we zo snel mogelijk het probleem vinden en oplossen. In Japan ligt dat helemaal anders”, weet Nico.

En dus meet hij zich een andere werkwijze aan. “Ik volg hun werkhandboek. Structuur en discipline zijn daarbij cruciaal. Stap voor stap ontleden de Japanners de situatie tot ze bij de kern van het probleem komen. Daarbij sorteren ze hun materiaal en de onderdelen minutieus en het liefst in aparte bakjes. Het dragen van handschoenen is essentieel. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook om het voertuig te beschermen en uit respect voor de motor.”

Opleiding

Nico leerde de stiel vooral van zijn vader. “Hij was, en is nog steeds, een krak in zijn vak. In het toenmalige VTI volgde ik de opleiding automechanica. Via avondonderwijs in Syntra West in Veurne verfijnde ik mijn kennis van de bromfietsen en motoren. Ik gaf ruim 30 jaar zelf les aan de cursisten van die opleiding, maar nu die verhuisd is naar Syntra West in Kortrijk is dat voor mij niet meer combineerbaar met mijn zaak.” En de Veurnse motorliefhebber wil nog één iets benadrukken. “Ik krijg een unieke kans en ben er fier op maar dat zal niets veranderen aan mijn persoon of de zaak. Ik blijf dezelfde mens en onze prijzen zullen niet stijgen.” (knipoogt) (Gudrun Steen)