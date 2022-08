Nicky De Frene (46) is al 30 jaar commentator op Waregem Koerse: “Als tiener keek ik naar Britse paardenrennen op de BBC”

Op dinsdag 30 augustus staat de 175ste verjaardag van Waregem Koerse op het programma. Wie ook wat te vieren heeft, is commentator Nicky De Frene. Als 16-jarige knaap mocht hij voor het eerst het paardenrennen op de hippodroom van commentaar voorzien, toen aan de zijde van Jaak Pijpen. Dertig jaar later kan geen enkele toeschouwer zich de koers inbeelden zonder de begeleidende stem van De Frene. “Wat er in 2017 en 2018 gebeurde, is ongezien.”

Op de dinsdag na de laatste zondag van augustus kan geen enkele Waregemnaar of paardensportliefhebber de Ierse berm of Gaverbeek bewonderen zonder het bijhorende commentaar van Nicky De Frene. Zijn stem is verenigd met en vastgehecht aan de hippdroom en klinkt als vertrouwde muziek in de oren van alle toeschouwers op de jaarlijkse hoogmis. Het is niet de 175ste editie, maar wel de 175ste verjaardag van Waregem Koerse.

En dat bijzonder jubileum valt binnen elf dagen samen met de dertigste verjaardag van Nicky De Frene als verslaggever. Hij zal op dinsdag 30 augustus de 154ste Grote Steeple -Chase duiden en van spannend commentaar voorzien, live op de hippodroom en op WTV.

Was het een jongensdroom om in de commentaarcabine van de paardensport terecht te komen?

“Als tiener keek ik elke week naar het Britse paardenrennen op de BBC. Ik werd betoverd door de Engelse manier van commentaar geven. De manier waarop het ritme van de koers wordt verteld, de mooie namen van de paarden, in Engeland kan men dat fantastisch beschrijven. In Australië ook trouwens, die twee landen zijn uiteindelijk grote voorbeelden geweest. In 1992 ging ik met mijn ouders naar Glorious Goodwood, een Engelse meeting van topniveau. Ook daar sprak het live commentaar me enorm aan.”

Wanneer gaf je zelf voor het eerst commentaar?

“In 1992 was ik 16 jaar en ik had na Glorious Goodwood het gevoel dat ik zoiets kon, een wedstrijd becommentariëren. Ik zocht contact met de voorzitter van de Oostendse hippodroom, Thierry Storme, en mocht die zomer op 31 augustus voor het eerst plaatsnemen achter de micro. Een dag na mijn debuut kreeg ik meteen de kans om in Waregem het beste van mezelf te geven. Storme was toen bestuurslid van Waregem Koerse en had een try-out laten horen aan de raad. Op een cassettebandje had ik commentaar ingesproken op een Waregemse Steeple, zo wist de organisatie meteen dat ik het parcours kende. Ik mocht toen als jong veulen VRT-journalist Jaak Pijpen assisteren, maar het werd snel duidelijk dat ik voluit mocht gaan. Sinds 1996 doe ik het alleen.”

Is er veel veranderd op dertig jaar tijd?

“Eigenlijk wel. Ik heb de voorbije jaren de hippodroom en de koers zien evolueren. Wat opvalt is dat het niveau enorm is gestegen, alles is nu veel professioneler. De jaren negentig was een heel mooie periode, toen deed de vipwereld haar intrede. Tussen 2000 en 2010 heeft Waregem Koerse echt kunnen bloeien, mede door een samenwerking met Frankrijk op vlak van weddenschappen. De Grote Steeple werd echt groot in Europa. Natuurlijk schommelt die interesse doorheen de geschiedenis. Zo was de wedstrijd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw ook bijzonder populair. Maar sinds 2010 valt het op dat men de vruchten plukt van de sterke twintig jaren daarvoor.”

Is de Waregemse hippodroom voor jou de mooiste om commentaar te geven?

“Ik becommentarieer alle koersen in Waregem, Kuurne en Oostende. Elke hippodroom heeft zijn charme, maar Waregem Koerse is echt speciaal. Geen enkele koersdag in de wereld heeft hindernisrennen, drafrennen en vlakke rennen van zo’n hoog niveau. De wedstrijden behoren tot de Europese top, worden in diverse landen gevolgd en trekken 40 tot 50.000 bezoekers. Dat zijn er trouwens bijna evenveel als op de Prix d’Amérique in Parijs, de belangrijkste draf ter wereld. We mogen daar echt trots op zijn in Waregem. Iedereen heeft zijn jaarlijkse kermis, maar niemand heeft Waregem Koerse en de Grote Steeple-Chase.”

Wat is het zotste moment dat je meemaakte tijdens Waregem Koerse?

“Dan denk ik meteen aan de derde en vierde zege van het legendarische toppaard Taupin Rochelais. In 2017 won hij met jockey Thomas Beaurain voor de derde keer op rij de Groote Steeple en dat had niemand verwacht, aangezien het paard met heel wat extra gewicht moest rennen. Toen hij in 2018 aan de start stond, leek het onmogelijk om dat kunstje over te doen. Tweedes of derdes worden zou al ongelooflijk straf zijn, want hij droeg maar liefst 14 kilogram extra in vergelijking met zijn eerste wedstrijd. Maar dan verbaast hij opnieuw vriend en vijand en wint Taupin Rochelais als eerste paard ooit vier maal na elkaar de Grote Steeple. Dat moment ga ik nooit vergeten. Ik ken de figuren uit de boeken, zoals het iconische paard Red Path uit de negentiende eeuw, maar nu maakte ik plots zelf zo’n uniek moment in de gescheidenis mee van op de eerste rij. Daar heb ik echt enorm van genoten.”

Durf je zelf een gokje wagen?

“Neen, gokken doe ik niet. Ik vraag me uiteraard wel af wie er zal winnen, maar zelf spelen heb ik nog niet gedaan. Ik vind het wel fantastisch voor de mensen, als toeschouwer heb je enkele minuten het gevoel mede-eigenaar te zijn van een paard, dat moet heel plezant zijn.”