Nick Wenmaekers nieuwe voorzitter van Het Dak: “Klaar om kwalitatieve zorg verder te zetten”

Vanaf 1 oktober wordt schepen Nick Wenmaekers (GBL) voorzitter van welzijnsvereniging Het Dak in Knokke-Heist. Daarmee zwaait huidig voorzitter Kathleen van der Hooft uit na een stevige carrière van bijna 30 jaar.

“De voorbije decennia heb ik Het Dak zien groeien en bloeien. Ik stond aan de wieg bij de oprichting in 2002″, zegt Kathleen van der Hooft. “Dat was het resultaat van een fusie tussen woonzorgcentra De Noorhinder, Onze-Lieve-Vrouw van Troost en serviceflats De Mardyck. We waren de eerste gemeente in Vlaanderen die daarvoor een welzijnsvereniging oprichtte. Het bleek een schot in de roos, want nadien zijn veel andere gemeenten ons gevolgd.”

De kers op de taart was voor haar de nieuwbouw van Polderparel in Westkapelle. “Het gebouw van Onze-Lieve-Vrouw van Troost was aan vervanging toe. We twijfelden tussen renovatie of nieuwbouw. Het is uiteindelijk dat laatste geworden. Dat was de juiste beslissing, we mogen trots zijn op het resultaat.”

Schepen en kersvers voorzitter Nick Wenmaekers toont zich alvast ambitieus: “Samen met de teams van beide campussen ben ik klaar om de kwalitatieve zorg van onze ouderen verder te zetten. In de toekomst zie ik Het Dak verder uitbreiden. Ik denk daarbij aan, onder andere, de oprichting van een modern kinderdagverblijf. We moeten ambitie tonen.” (MM)