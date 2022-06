Nicholas Paelinck al 25 jaar korpschef en lid Vaste Commissie

Nicholas Paelinck zit dit jaar al 25 jaar in het zadel als korpschef van de Politiezone Westkust én als permanent lid binnen de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VLCP) in Brussel, waar hij sedert september 2017 ook voorzitter van is.

Een unieke prestatie, waarvoor zijn collega’s en het gemeentebestuur hem graag in de bloemetjes zetten. Toch is Nicholas Paelinck helemaal aan de basis begonnen. “Na mijn universitaire studies aan de Hogere Politieacademie heb ik alle trajecten doorlopen, van politieagent op de straat tot officier”, vertelt hij. “In 1991 heb ik in Koksijde de opsporingsdienst (nu de recherchedienst) opgestart. In 1996 deed ik mee aan de selectieprocedure voor korpschef en een jaar later werd ik benoemd. In 2001 werd de politiehervorming ingevoerd en dat leidde tot de fusie van de politiezones Koksijde, Nieuwpoort en De Panne waarvoor ik werd aangesteld als korpschef van PZ Westkust.”

Paelinck is altijd een korpschef met een visie geweest, een trendsetter en pionier. “Ondertussen hebben we PZ Westkust provinciaal, nationaal en internationaal op de kaart gezet met een jong, modern, professioneel gespecialiseerd korps”, zegt hij. “Maar je wordt niet afgemeten op wat je in vorige jaren presteerde, wel op de toekomst. Mijn adagio is: Focus on the future, you will be there the rest of your life. In 2003 hebben wij de eerste gedigitaliseerde observatiecamera’s in België geïnstalleerd. In 2005 plaatsten we de eerste 6 ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning aan de toegangswegen en bouwden die intussen uit tot een volwaardig cameraschild. Daarvoor kreeg ik ooit de negatieve Big Brother Award. Die prijs wordt toegekend aan mensen of organisaties die de privacy zouden beperken. Ook toen we als eerste zone onze politiemensen op pad stuurden met bodycams in 2007 werd dat niet overal positief onthaald. Ons project VIP (Very Irritating Police) was bedoeld om met een integraal veiligheidsbeleidsplan meer veiligheid op te bouwen in onze zone. Onze VIP-patrouilles werden vooral in het zomerseizoen proactief en preventief ingezet. Zo konden we ook jonge criminelen (vooral uit Noord-Frankrijk) uit de anonimiteit halen. Het VIP-team heet nu SRT-team (Snel Respons Team) en is uitgerust met herkenbare uniformen.”

Internationaal

Vanuit de Vaste Commissie kan Paelinck wegen op de nationale besluitvorming en adviseren bij de wetgeving en de politievorming. “Ook het internationale luik heb ik nooit losgelaten”, zegt hij. “Samen met de gouverneur ben ik mijn licht gaan opsteken in Zweden, Polen, Frankrijk, China en de Verenigde Staten rond de privatisering van de politie, de organisatie, de werking, de evolutie van de technologie, de internationale tendensen inzake criminaliteit… Ik benadruk ook dat de sterkte van een korps wordt bepaald door de capabele mensen die er deel van uitmaken.” Paelinck uit zich positief over de samenwerking met de burgemeesters: “Zij geven ons de mogelijkheden en de middelen om goed te functioneren. We zijn trots op ons geavanceerde politiekantoor in Koksijde. Binnen mijn mandaat hoop ik nog in Nieuwpoort en De Panne een nieuw politiekantoor te realiseren en wil ik mee vorm geven aan de nieuwe politiehervorming.”