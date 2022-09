Newport Drivers Days op 10 en 11 september aan Vaargeul

Op zaterdag 10 en zondag 11 september kan oud en jong terecht op de Newport Drivers Days voor een weekend vol autoplezier in Nieuwpoort. “Zaterdag en zondag staat er voor de ingeschrevenen een roadbook rally op de planning. Het grote publiek kan op beide dagen de ogen de kost geven in het Prins Mauritspark, net naast de Vaargeul.”

Voorzitter Christophe Vandenbussche (44) licht het concept verder toe: “De Newport Drivers Days is een dynamisch evenement, dat we elk jaar naar een hoger niveau willen krikken. Daarom ziet deze editie er wat anders uit dan de vorige. Voor zaterdag en zondag staan onze rondritten gepland. Telkens twee lussen, een in de voormiddag en een in de namiddag. Dit jaar rijden de GT’s en de oldtimers samen op het parcours. Natuurlijk voorzien we ook tussenstops. We rijden in de voormiddag richting van Ieper, waar we de ongelofelijke autocollectie van Thierry Dehaeck mogen bewonderen. Met die indrukken rijden we terug naar Nieuwpoort voor een lekkere lunch.”

Exclusieve wagens

Want Newport Drivers Days wil volk naar Nieuwpoort trekken. “Het doel van het evenement is ook de lokale handel stimuleren. We willen klasse uitstralen met ons evenement en veel volk aantrekken. Op zondag organiseren we dan ook het Concours d’Elegance. Zo’n 25 zeer exclusieve wagens zullen door een professionele jury beoordeeld worden in verschillende categorieën . Het is dus zeker de moeite om die wagens in het Mauritspark van naderbij te bekijken. We zetten hard in op beleving, want alle onderdelen van het evenement zijn in een vintage jasje gegoten”, vertelt Christophe. En dat alles kan met een hapje en een drankje in de hand.

Nieuwe modellen

“We voorzien ook een foodvillage, waar je naast lekker eten ook verkoopstanden zult vinden. Enkele concessiemerken zullen bovendien hun nieuwste modellen tentoonstellen. Newport Drivers Days opent de deuren voor alle geïnteresseerden. De organisatie hoopt veel volk te ontvangen, liefst met mooi weer. We koppelden ook een goed doel aan het evenement. We helpen Make-a-Wish door de droom van twee kindjes in vervulling te laten gaan. Zij trekken mee de oldtimer in tijdens een rondrit.”

Deze editie is een eerste stap richting een grote toekomst. “We verengelsten onze naam al om het evenement internationaal aantrekkelijker te maken. Maar we willen meer dan dat. We dromen van Newport Drivers Days als een grootschalig evenement rond mobiliteit in een vintage jasje. Denk maar aan de uitbreidmogelijkheden die de locatie bij de vaargeul biedt met bijvoorbeeld een rondvaart van oude zeilboten. Het retrogebeuren maakt ons uniek tegenover de klassieke auto-evenementen. Veel is nu nog toekomstmuziek, maar we willen hoe dan ook mee evolueren met de visie van Nieuwpoort-Stad”, aldus Christophe.