Nette Verhulst (21) valt 30 kilo af en is nu finaliste Miss Grace Benelux

Nette Verhulst (21) is een van de finalisten van Miss Grace Benelux. De Oostrozebeekse is trots op haar parcours en de boodschap die ze wil uitdragen. Ze had in het verleden problemen met haar zelfbeeld en wil anderen nu tonen dat iedereen mooi is, ook als je niet voldoet aan de schoonheidsidealen.

Bij Miss Grace Benelux draait het om meer dan enkel de looks. Ook de levensvisie en -doelen van kandidaten zijn belangrijk. De boodschap van Nette Verhulst is duidelijk: iedereen is perfect op zijn eigen manier.

Ondertussen staat ze sterk genoeg in haar schoenen om dat bij zichzelf te zien, maar dat was in het verleden niet altijd het geval. “Het afgelopen jaar viel ik 30 kilo af en daarvoor had ik het mentaal heel zwaar. Ik had op dat moment niet echt iemand die me vertelde dat ik goed genoeg was, terwijl ik als ik nu terugkijk, besef dat ik er toen ook mocht zijn.”

Meer zelfvertrouwen

“Met de ervaring die ik nu heb, wil ik anderen tonen dat je er mag zijn zoals je bent. Er zijn nog te veel meisjes en jongens, misschien zelf volwassenen, die zich spiegelen aan het perfecte plaatje in de media. Ik wil een voorbeeld zijn en tonen dat je helemaal geen maatje 36 nodig hebt om perfect te zijn. Ik zag beide kanten en wil tonen dat het niet nodig is je mentaal slecht te voelen, jezelf neer te halen of niet meer buiten te komen omdat je niet aan dat beeld voldoet. Als mensen je willen neerhalen zullen ze altijd wel iets vinden, dus probeer daar niet mee bezig te zijn.”

“Ik had het mentaal heel zwaar”

Het zelfvertrouwen van Nette ontwikkelde zich verder tijdens de competitie. “Ik ben echt gegroeid tussen mijn inschrijving en nu. In het begin vond ik vond mezelf nog altijd minderwaardig. Ik had dan ook niet verwacht de selectie te halen toen ik op Instagram zag dat ze nog enkele kandidaten zochten. Mijn vriend zei dat ik niet durfde, en dat maakte dat ik de sprong wél wilde wagen. Met de steun van mijn medekandidaten en de organisatie ben ik de voorbije tijd gegroeid. Zij vertellen ook dat het misschien niet altijd makkelijk is, maar dat is niet erg en je mag altijd trots zijn op jezelf.”

Drukke voorbereiding

“Ook in de periode tot de finale zal ik nog veel bijleren op vele vlakken. De finale is op 9 september, maar daarvoor staan er nog catwalktraining, bootcampweekend om de andere finalisten beter te leren kennen en fotoshoots op het programma. We worden de komende tijd dus echt klaargestoomd en zelfzeker gemaakt om er volledig te staan op het grote moment. Naast de voorbereiding doe ik geen verplichte opdrachten zoals een modeshow voor een sponsor”, vertelt Nette.

“Het leukste aan dit avontuur is dat ik de kans krijg dit allemaal mee te maken. We zijn een fijne groep en dat maakt het extra aangenaam. Ik maakte veel vriendinnen en dat maakt de trainingen toch net iets leuker. Daarnaast is het ook fijn dat ik mijn boodschap kan uitdragen.” (MG)