Nette Verhulst (21) uit Oostrozebeke is de nieuwe Miss Grace Benelux 2023

De 21-jarige Nette Verhulst uit Oostrozebeke is zaterdagavond in het Vlaams-Brabantse Asse verkozen tot de nieuwe Miss Grace Benelux ’23. Ze volgt Valentine Bésard op, die net op de finaleavond haar 18de verjaardag vierde. Op het podium werd Nette geflankeerd door first runner-up Manon Vekemans-Marcelis en second runner-up Julie Huygens.

“Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik deze prachtige verkiezing heb gewonnen”, was de eerste reactie van Nette.

Sterfdatum opa

“Op welke basis ik hier nu sta als winnares weet ik nog altijd niet. Ik heb wel alles uit mijn kast gehaald en blijkbaar heeft deze inzet nu geloond. Voor mij heeft deze winst een heel grote betekenis. Vandaag is immers de sterfdatum van mijn opa, die enkele jaren geleden overleed. Het voelt nu aan dat hij bij me is.”

“Ik ben ook mijn vrienden en familie trouwens heel dankbaar want zij waren hier echt massaal aanwezig. Ik wil langs deze weg ook nog eens mijn medefinalistes bedanken. Het zijn echte schatjes van meisjes, die als het eens moeilijker ging mekaar erdoor hielpen.”

Wat staat er nu als nieuwe miss op de planning de komende dagen?

“Voorlopig moet ik het antwoord schuldig blijven. Wellicht komen er snel enkele shoots en opdrachten vanuit de organisatie op me af, maar nu is het nog eventjes genieten van deze prachtige tijd. En maandag ga ik terug op de schoolbanken zitten, dat weet ik wel. Ik volg de richting leerkracht haartooi en schoonheidszorg en daar ga ik me ook volledig smijten, net als hier nu bij Miss Grace Benelux.”

Je kwam de voorbije weken al geregeld in de media met je goeie doelen. Hoe gaat dit verhaal verder?

“Ik zou mij heel graag nog meer inzetten om mensen te helpen, bijvoorbeeld door rond kerstdag kindjes in een weeshuis cadeautjes te geven. Dat zal ik normaal zeker op poten zetten, de rest zien we nog wel.” (SBR)