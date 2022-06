Net geen 100 zwemmers geven demonstratie aan ouders tijdens zwemshow in ‘t Badhuis Menen

De jaarlijkse zwemshow van MZK, ofwel Meens Zwemkring, kon jammer genoeg al twee jaar door de coronacrisis niet plaatsvinden. Dit jaar kon de waterpret niet op, want op zaterdag 25 juni trokken maar liefst 99 zwemmers richting ‘t Badhuis Menen voor de grote zwemshow. Voor de ouders is dit gebeuren steeds een unieke kans om vanaf de rand en op de tribunes de kinderen aan het werk te zien. Tijdens een demonstratie tonen de kinderen dan de vorderingen die ze doorheen het seizoen gemaakt hebben.

Vanaf 19 uur startte de opwarming, gevolgd door een demonstratie van de zwemschool met zwemmers uit de categorieën: de kikkervisjes, de kikkers, de zwaantjes, de eendjes, de dolfijnen, de sportzwemmers recreatief/competitief, performance groep en jeugdwerking. Om 19.40 uur was er de demonstratie van de verschillende disciplines in wedstrijdvorm. Om 20 uur was er dan, als hoogtepunt van de show, de 25m vrije slag met start vanaf het startblok of van de rand van het zwembad.

Er werd zoals gebruikelijk geen rangschikking gemaakt en iedereen mocht na de wedstrijden fier pronken met zijn of haar medaille. Na het wedstrijdje konden de kinderen nog wat vrij spelen in het water en de glijbaan onder toezicht van de redders MZK.

Op zondag was het dan de beurt van de Meens Zwemkring zelf voor hun eigen wedstrijd, de Grote Prijs MZK. (NVM)