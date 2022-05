Nestor Poperinge verzorgt vervoer naar vaccinatiecentrum

Ruim 400.000 ouderen vanaf 80 jaar krijgen de komende weken een uitnodiging voor een tweede boostervaccin. Ouderen zijn vaak wat minder mobiel, daarom biedt de vervoersdienst van Nestor opnieuw hulp aan in Poperinge.

“Voor ouderen die zelf niet meer met de auto rijden of geen beroep kunnen doen op familie en kennissen, is het niet altijd evident om het openbaar vervoer te nemen. De vervoersdienst van Nestor Poperinge helpt minder mobiele 65-plussers en mensen met een zorgbehoefte of een specifieke kwetsbaarheid, die de sociale dienst doorverwijst”, zegt Bryan Vanderhaeghe (Samen), schepen van Sociale Zaken.

Woon je in Poperinge en heb je vervoer nodig naar het vaccinatiecentrum in Ieper? Vraag je rit aan via 057/46 96 02 of nestor@poperinge.be. Je betaalt 5 euro voor de rit heen en terug. Een vrijwilliger brengt je naar het vaccinatiecentrum, begeleidt je indien nodig en brengt je veilig terug.

Chauffeur worden?

Nestor kan rekenen op heel wat enthousiaste vrijwilligers die zich 100% inzetten. De tweede boostervaccinatie valt helaas in de zomermaanden, waarin zeker nu veel mensen willen genieten van een uitgestelde en welverdiende vakantie.

Daarom zoekt Nestor extra vrijwillige chauffeurs. Je kiest zelf wanneer en hoe vaak je rijdt, ook een klein engagement maakt een verschil.

Als vrijwilliger ben je verzekerd en ontvang je een kilometervergoeding. Stel je kandidaat via nestor@poperinge.be.

(AHP)