Nergens elders in België kent men zoiets als de Bedrijvencontactdagen:“Dat heeft met de lokale gemoedelijkheid te maken”

Op 27 en 28 april vinden in Kortrijk Expo voor de 18de keer de Bedrijvencontactdagen plaats. “Het is het grootste B2B netwerking evenement van België”, als we de woorden van Bert Mons mogen geloven. De 18de editie stond zoals de traditie dat wil in december gepland, maar moest door corona naar april verschoven worden. De gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen is opgelucht dat de zakenwereld in Zuid-West-Vlaanderen er des te meer zin in heeft.

Al van 6 december 1988 organiseert Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen – samen met Kortrijk Xpo die Bedrijvencontactdagen. “Eigenlijk is het op zich al een wonder dat een dergelijk evenement zolang meegaat. Jaar na jaar zijn er meer bedrijven en bezoekers,” zegt Bert Mons. “Er zijn 510 standhouders. Dat zijn er iets minder dan bij de vorige editie, maar de beschikbare ruimte is helemaal uitverkocht en we zien dat er tal van groepsstanden zijn.” Zo kondigden de Poperingse ondernemers vorige week nog aan dat ze samen ‘De Stand van het Goede Leven’ zullen uitbaten. Twaalf bedrijven die de krachten bundelen.

Typisch Zuid-West-Vlaams

“Dat netwerkevent is echt typisch voor Zuid-West-Vlaanderen,” zegt Bert Mons, die zelf eigenlijk een Oost-Vlaming is. “Ik ben nu zes jaar in West-Vlaanderen en dus wordt het straks mijn derde editie. Toen ik voor het eerst dit evenement meemaakte, voelde ik hoeveel energie het me gaf. Het heeft ook te maken met de gemoedelijkheid, die onmiskenbaar in het DNA van de West-Vlamingen zit. Maar eigenlijk is dit evenement vooral typisch voor deze streek. Dat ligt deels aan het groot aantal bedrijven hier, maar ook aan het sociaal weefsel. Je kunt niet zeggen dat dit West-Vlaamse bedrijvencontactdagen zijn. Nee, het gaat vooral om alles onder Roeselare.”

De focus ligt op elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Het gaat om de intensiteit van de contacten

“Elders komt dat nu ook stilletjes op gang. De collega’s van Kortrijk Expo hebben dat drie jaar geleden voor het eerst in Limburg uitgerold. We lachen wel eens met de Limburgers, maar blijkbaar moeten ze het toch nog leren. Niet vergeten, wij zijn er 34 jaar mee bezig. Hier is dat gegroeid. In Brugge pakken we dit najaar voor het eerst met Bedrijvencontactdagen uit. Dat is daar eerder geprobeerd door andere organisatoren. Na twee, drie edities hebben ze het initiatief gestaakt. Dus we zijn nieuwsgierig hoe dat verder zal evolueren. Maar Kortrijk blijft een gigantisch succes.”

Geven en nemen

Qua bezoekersregistratie heeft men 5 procent voorsprong in vergelijking met eerdere edities. Er wordt gerekend op 15.000 bezoekers. “Je voelt dat mensen er zin in hebben,” zegt een opgetogen Bert Mons.

“Door corona hebben veel mensen elkaar een hele tijd niet gezien. Anderzijds hebben we door de coronacrisis op een andere manier met elkaar leren omgaan. We hebben geleerd hoe het anders kan. Tegelijk voel je ook dat mensen elkaar willen zien. Netwerken, dat is investeren in je relaties. Dat is geven en nemen, jagen en zaaien, halen en brengen, dus als je goed wil netwerken, dan moet je ook iets geven. Wij kunnen niet meten hoeveel business daar uitkomt, maar als je iets geeft, dan zal je heel veel terugkrijgen.

Eenmalig in april

De beurs duurt twee dagen. Dat is kort. En zo hoort het ook, volgens Bert Mons. “We hebben enkele randactiviteiten, maar die zijn beperkt. De focus ligt op elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen. Het gaat om de intensiteit van de contacten. Zoveel mogelijk mensen zien op zo’n kort mogelijke tijd. Het wordt een atypische editie, omdat het nu april is. Normaal gezien vindt de beurs in december plaats. Die timing is heel belangrijk. Aan het eind van het jaar wil een ondernemer van zijn collega’s horen hoe hun jaar was en hoe ze naar het komende jaar uitkijken. Op twee dagen tijd weten ze eigenlijk wat er leeft in de Zuid-West-Vlaamse economie. Het is dus een barometer van wat er in het bedrijfsleven verwacht kan worden. Dat is ook de essentie van het hele verhaal.”

Wie erbij wil zijn, moet een ticket weten te bemachtigen bij een van de exposanten.

“Ja, het is op uitnodiging”, geeft Bert Mons nog mee. “Maar iedereen die dat echt wil kan aan een kaart geraken. Klanten en leveranciers komen erop af, maar ook al wie om de ene of andere reden de markt eens wat beter wil verkennen. Geraak je niet aan een ticket, kan je altijd bij Voka aankloppen.”

Een overzicht van de randactiviteiten kan je hier terugvinden: https://kortrijk.bedrijvencontactdagen.be/nl/ontdek-de-beurs/randactiviteiten/