Neos Waregem ziet ledenaantal elk jaar toenemen

Neos Waregem is een vereniging voor senioren, oorspronkelijk ontstaan uit de middenstandsgroepen. Door voortdurende evolutie veranderde het vroegere CRM (Club voor Rustende Middenstanders, red.) in 2005 van naam. Neos omvat nu een groot netwerk voor alle ondernemende senioren, zonder onderscheid van rang of stand.

“We zijn fier dit jaar te kunnen afklokken op maar liefst 186 leden”, vertelt een gelukkig Roger Amez die al tien jaar voorzitter is.

“Ik wil benadrukken dat we een grote groep vrienden zijn die sowieso elke laatste donderdag van de maand samenkomen in het feestzaaltje van Het Jeugdcentrum aan de Zuiderlaan. Kaarten en rummikub zijn de vaste ingrediënten. Niet-deelnemers aan beide activiteiten treffen elkaar aan de ‘babbel’-tafel. Er wordt competitief gestreden, maar de olympische gedachte wordt hoog in ons vaandel gedragen. De activiteiten vinden plaats van 14 tot 18 uur en voor- en achteraf wordt er gezellig gekeuveld.”

“Afsluiten doen we telkens met lekkere koekeboterhammen. We zijn er voor iedereen vanaf de leeftijd van 55 jaar, zonder onderscheid van rang of stand. We zijn er om gezellig samen te komen, nieuwe mensen en vrienden te ontmoeten en herinneringen op te halen. Zo voelt iedereen zich meteen thuis.”

Provinciale wandeldag

“Regelmatig worden er ook uitstappen, bedrijfsbezoeken en culturele activiteiten gepland”, vult secretaris Julien Landuyt aan. “Voor de sportievelingen zijn er dan weer de georganiseerde wandel- en fietsnamiddagen: 7 september (fietsen), 12 oktober (fietsen en wandelen) en 9 november en 7 december (wandelen). Op donderdag 21 september brengen we een bezoek aan de Brouwerij Omer in Bellegem en op donderdag 5 oktober houden we onze mosseldag in Wemeldinge Nederland.”

“Het komische duo Chris & Chris zorgt voor vertier op donderdag 19 oktober en op donderdag 16 november geeft journalist Tijs Neirynck een boeiende inkijk over hoe het VRT-journaal dagelijks wordt gemaakt. Het duo Danny en Marleen sluit ons werkjaar af op het kerstfeest op donderdag 21 december.”

Julien heeft ook nog een primeur: “Ik kan nu al meegeven dat we met onze lokale afdeling in 2024 instaan voor de organisatie van de provinciale wandeldag van Neos. Op donderdag 23 mei verwachten we meer dan 600 wandelaars. Er zijn twee afstanden van ongeveer 5 en 10 kilometer. We gaan er vooral werk van maken om onze mooie Gaverbeekstad goed te promoten. Hopelijk krijgen we vanuit het stadsbestuur ook de nodige samenwerking en (logistieke) steun.”

(PPW)