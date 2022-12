NEOS Veurne viert gouden en diamanten leden tijdens kerstfeest

Tijdens het kerstfeest in ontmoetingscentrum De Zonnebloem op donderdag 15 december in Veurne bedacht het bestuur van NEOS haar leden die 50 jaar of 60 jaar gehuwd zijn met een mooi aandenken.

Voorzitter Freddy Verslype, die er spijtig genoeg niet bij kon zijn, maakte een beeldje van een Boeteling in smeedijzer voor de gevierden. Het programma voor het nieuwe werkjaar 2023 is opnieuw goedgevuld met allerlei activiteiten. Zo zijn er weer tal van lezingen voorzien alsook mooie wandel- en fietstochten.

Wie graag een kaartje legt of bolt, komt eveneens aan zijn trekken. Er staan ook twee daguitstappen en één meerdaagse reis op het programma. Wie meer wil weten over de werking van NEOS Veurne, kan contact opnemen met Denise Carpentier (058 31 60 14) die je graag alle inlichtingen over het programma zal verstrekken.

Op de foto zien we de gevierde koppels Jenny Dewaele en Rafaël Demol (goud), Claudine Deschuytter en Fernand Hauspie (goud), Andrea Gouwy en Aurèle Lenoir (diamant), Esther Herrewyn en Joël Gantois (diamant), Christiane Verdoolaeghe en Gerard Desaever (goud), Nicole Coppenolle en Sylvère Senesael (goud) met het bestuur van NEOS Veurne Christine Selschotter, Jeanne Vandenbussche, René Wackenier, Denise Vanhove, Françoise Criem, Danny Rousseeuw, Ria Huyghe, Denise Carpentier en José Plesier.

(JT)