Neos Ruiselede schenkt 500 euro voor schommel Tordale

Leuk nieuws uit Tordale, de plaatselijke voorziening in Torhout voor mensen met een verstandelijke beperking.

Marie Verhoye is vrijwilliger bij het team d’Rivier aan de Weserstraat op de wijk Torhout-Oost. In haar vrije tijd is ze tevens lid van Neos Ruiselede. Die seniorenvereniging organiseerde een lucratieve activiteit voor het goede doel, die 500 euro opbracht.

Marie moest geen twee keer nadenken welk goed doel ze aan het Neos-bestuur zou voorstellen: de leefgroep d’Rivier uiteraard.

Het geld zal gebruikt worden om de aankoop van een schommel voor in de snoezelruimte van d’Rivier mee te financieren. De overhandiging had plaats in het huis aan de Weserstraat. Dat gebeurde met een hapje en een drankje. Waarbij Neos van harte bedankt werd.