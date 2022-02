Neos Ruiselede gaat resoluut voorwaarts met rijkgevuld programma: “We streven maximaal naar continuïteit en vernieuwing”

Twee jaar van coronabeperkingen en toch geen negatieve impact op het ledenaantal en de onbaatzuchtige drive van het zevenkoppig bestuur. Rudy Bert (67) uit de Knokstraat is een van de zeven bestuursleden van de socioculturele vereniging Neos. Hij is secretaris, provinciaal Neos-afgevaardigde, doet het webbeheer en verzorgt het ledenblad, om enkele functies van deze veelzijdige man te omschrijven.

Neos staat synoniem voor een rijke variatie aan cultuur, voordrachten, sport, uitstappen, sport, reizen en bedrijfsbezoeken. Samen enthousiast beleven, een verruiming voor de geest en een welgekomen activering van het lichaam. Afdeling Ruiselede met ruim 200 leden realiseert deze kerngedachten met brio. Alle leden hebben nu de Neoskrant 2021-2022 met de grote nationale cultuuractiviteiten en het verbluffend programma van de lokale afdeling in bezit. Om reikhalzend naar uit te zien.

“De vele afgelastingen in de afgelopen twee coronajaren moesten ook wij lijdzaam ondergaan, met alle begrip voor de situatie vanuit de ledengroep”, aldus Rudy Bert. “Maar toch probeerden we maximaal te anticiperen en, waar het toegelaten was, nieuwe activiteiten te ontplooien. Als voorbeeld daarvan, de namiddagfietstocht tijdens de zomer van 2021, met aansluitend het gezellig samenzijn met hapjes en drankjes in het Park, door de gemeente decoratief en logistiek aangekleed als gezellige feestruimte.”

“Januari was nog taboe en dus lanceerden we een wandelnamiddag in Tielt. Wandelen doen we ‘op locatie’ in de regio, niet meer rondjes rond de kerktoren. Met steeds een gezellig samenzijn en indien mogelijk een bezoek aan een leuke bezienswaardigheid of bedrijf. Zo gaan we op maandag 7 februari wandelen in Sint-Jan Wingene. Elke maand, het jaar rond, gaan we één keer wandelen of fietsen. Dat is een vast item op onze kalender. De fysieke conditie hoog houden, luidt ons devies.”

Hoop dat de lente en zomer als van oudsher zullen kunnen zijn

“De grote Neos-quiz is iets wat ons heel goed ligt, waar we al meermaals hoog scoorden op elk niveau. In februari zitten we in Lichtervelde in de provinciale finale. Mits een plaats in de top drie in de eindscore, verdedigen we onze eer en competentie dan later in oktober op het hoogste nationale niveau.”

Grote activiteiten

“Nog grote en opzienbarende activiteiten zijn de viering van 50 jaar Neos West-Vlaanderen in Plopsaland De Panne in november, de ultieme belevingsdag Neos Folkt in juli in Dranouter en het grote festival Neos 40 in de Lotto Arena in Antwerpen begin september”, geeft Rudy een summiere bloemlezing uit het brede aanbod.

Heel wat activiteiten komen er na intensief zoekwerk en creatieve inzet van het bestuur. “Nationaal is er bijna constant infoverspreiding en feedback en veel suggesties en lijsten van eminente sprekers uit diverse domeinen. Daar pikken we op in, maar niet exclusief. We brainstormen ook over lokale en attractieve onderwerpen. Elke maand zijn er drie of vier activiteiten, ontspanning, voordracht of uitstap en als derde luik, de sportbeleving met wandelen of fietsen.”

“We konden al vaak eminente sprekers strikken, die een ruime opkomst garanderen en iedereen echt boeien. Ik denk zo voor de vuist weg aan journalist Stefan Blommaert vorig jaar. In februari komt Mieke Vandromme ons toelichting geven over de Vlaamse emigratie naar Canada. Muzikant Jan De Smet bekend ook van De Nieuwe Snaar tekenaar Karl Meersman en verteller Bert Kruismans brengen ‘de absurditeiten van 2020 en 2021 door corona’, een topnamiddag op 17 maart in Torhout in cc De Brouckere. In augustus doen we een daguitstap per fiets en van 26 tot 28 september is er onze driedaagse uitstap naar Floriade in Almere.”

15 jaar Neos Ruiselede

“We streven maximaal naar continuïteit en vernieuwing in de programmatie, want dat willen onze mensen. En ja hoor, Neos Ruiselede bestaat nu 15 jaar. Of dat aanleiding is voor een extraatje, moet nog beslist worden. Ons programma is gebaseerd op het uitgangspunt, dat alles ongelimiteerd kan plaatsvinden. De media kondigen vandaag nog hoopvolle verwachtingen aan van de experten en virologen. Dat de lente en zomer als van oudsher zullen kunnen zijn. Na twee jaar frustratie wel willen, maar niet mogen wenkt de zalige gedachte dat we weer volop mogen doorgaan op ons elan van temperament en creativiteit”, besluit Rudy Bert. (RV)

Info over Neos Ruiselede: 051 68 66 96; 0476 614688; www.neosvzw.be en op Facebook.