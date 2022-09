Neos Pittem-Egem heeft nieuwe voorzitter en ondervoorzitter: “Verenigingsleven is nuttig”

Het bestuur van Neos Pittem-Egem heeft met een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter dit jaar een toch wel ingrijpende wijziging ondergaan. Het doel van de vereniging is echter nog altijd hetzelfde: het is een vereniging van en voor actieve senioren.

Neos Pittem-Egem (Netwerk voor Ondernemende Senioren) is in 1980 ontstaan uit het toenmalige NCMV (nu Unizo) en de Club van Rustende Middenstanders en Boeren (CRM). Die vlag dekt nu nog steeds de lading. “We zijn een vereniging van en voor actieve senioren waar iedereen die zijn vrije tijd graag op een leuke en zinvolle manier in een gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer wil doorbrengen aan het juiste adres is”, vertelt kersvers voorzitter Geert Storme.

Doorstroming

“Binnen Neos mag je maximaal twee termijnen van vier jaar voorzitter zijn, maar door corona is daar een stuk bijgekomen, zodat ik om precies te zijn tien jaar en zes maanden voorzitter ben geweest”, vertelt gewezen voorzitter Frans Vromman. “Ik kijk met tevredenheid terug en zal mij als bestuurslid blijven inzetten. Wat mij vooral bijblijft, is de dankbaarheid die je van de leden krijgt bij het organiseren van activiteiten en de motivatie die je daaruit put om je verder te blijven inzetten. Net als overal is doorstroming en nieuwe bloed ook bij ons noodzakelijk om de vereniging levendig te houden. We zijn dan ook blij dat Maddy Vandewalle, Kaat De Waele en Geert Storme vorig jaar ons bestuur zijn komen vervoegen. Het feit dat Kaat bereid was de taak van ondervoorzitter op zich te nemen en Geert mij wou opvolgen als voorzitter is zeker positief en is een belangrijke factor in het levendig houden van de vereniging.”

“Toen mij gevraagd werd of ik, na één jaar bestuurslid geweest te zijn, voorzitter wou worden, heb ik even moeten nadenken, maar was de beslissing toch snel genomen. Wie mij kent weet dat ik iemand ben die doordrongen is van het nut van het verenigingsleven en van de belangrijke rol die het middenveld daarin kan spelen. Ik wil samen met het bestuur ideeën uitwerken waar onze leden deugd kunnen van hebben.”

80 activiteiten

“Ik mag toch wel zeggen dat al die inzet resulteert in een activiteitenkalender met om en bij de 80 activiteiten, waarin iedereen zeker zijn of haar gading kan vinden. Onze eerste activiteit is een voordracht van professor palliatieve geneeskunde Wim Distelmans onder de titel Waardig Levenseinde. Tijdens de uiteenzetting zal hij de aanwezigen onderhouden over onderwerpen als euthanasie, palliatieve zorg, zelfbeschikkingsrecht en over de Belgische wetgeving die daar verband mee houdt. De voordracht vindt plaats op 3 oktober om 14.30 uur in CC Het Buurthuis in Egem. Leden betalen 5 euro en niet-leden 10 euro. Dit is echter nog maar de start van een goed gevulde jaarkalender. Zo organiseren we elf fiets- en wandeltochten, 21 kaartnamiddagen, zes petanquenamiddagen en twee bowlingnamiddagen. We zoeken ook verdere oorden op tijdens een halve en hele dagreis en tijdens een meerdaagse uitstap. Daarnaast voorzien we vijf voordrachten, vier ontspanningsnamiddagen en nemen we ook deel aan acht provinciale of nationale ontspanningsmomenten.”