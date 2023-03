Neos overhandigt tweemaal cheque van 500 euro aan vzw STAN

Binnen de warme en veilige kernen van de Neos-clubs groeien vaak ideeën, goesting en moed om de uitdagingen in de wereld van vandaag en morgen aan te pakken en om zinvol bij te dragen aan het gemeenschapsleven. “Veel Neos-clubs steunen goede doelen en zijn bijzonder genereus, maar ze lopen daar niet altijd mee te koop”, aldus Neos-lid Kristine Strobbe.

“In 2018 startte Neos vzw de actie ‘Neos met een hart’, om meer aandacht aan dat engagement te besteden. Daarbij draait het niet in de eerste plaats om geld inzamelen, wel om sensibilisering, maatschappelijke activering, onze blik verruimen en ons openstellen voor de wereld rondom ons. Neos wil de hand reiken naar mensen in armoede, mensen met een fysieke of mentale beperking en mensen op zoek naar een betere wereld, vluchtelingen, migranten. Bij gevolg zet Neos West-Vlaanderen jaarlijks een bedrag in de begroting opzij, om enkele organisaties die aan deze drie criteria beantwoorden en waarbij Neos rechtstreeks betrokken is, via vrijwilligerswerk te steunen. Hiervoor kozen we vzw STAN, een organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Uiteindelijk kon een cheque van 500 euro van Neos West-Vlaanderen en 500 euro van Neos Beernem worden overhandigd.” (Regi/foto Regi)