Neos-geld voor koor Smile

Het koor Smile voor mensen met een beperking heeft 500 euro ontvangen vanwege Neos West-Vlaanderen. Dat gebeurde in het kader van het project ‘Neos met een Hart’. Het geld werd uitgereikt door provinciaal voorzitter Johan Hoornaert in het bijzijn van een bestuursdelegatie van Neos Torhout met Rita Bolliou als voorzitter. Het koor Smile van voorzitter Geert Steelant en dirigent Joke Tanghe werd voor de cheque voorgedragen door de plaatselijke Neos-afdeling. “Onze seniorenvereniging steunt projecten rond mensen in armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, enzovoort”, zegt Rita. “In Smile zingt onder meer Hermien Seys, de dochter van Neos-lid Ria Cafmeyer. Eerder steunden we ook al de vzw Zoutmijnkinderen via Lieve Desmedt, Banglabari via Patrick Adam, ‘t Groot Hersberge via Lieven Deroo en recent nog de werkgroep India via Herman Becue. Elk jaar geeft Neos West-Vlaanderen geld aan vijf projecten, waarvoor de lokale afdelingen een voorstel kunnen indienen. Ik ben heel blij dat Smile het gehaald heeft. Wat een enthousiaste groep!” (foto JS)