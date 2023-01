Nele Tampere was de vorige Krak van Gits: “Lichtpunt na de duisternis”

Voor Nele Tampere uit Gits werd 2021 een jaar van ziekte, maar ze werd door vele Gitsenaars opgemerkt omwille van haar positieve ingesteldheid. Begin 2022 mocht ze dankzij de vele stemmen de trofee voor ‘Krak van de gemeente’ ontvangen.

We vroegen Nele hoe ze het afgelopen jaar beleefd heeft als Krak en waar ze nu zoal mee bezig is. “Ik kreeg enorm veel leuke reacties toen ik genomineerd werd als Krak van de gemeente Gits. Ik stond ervan versteld hoeveel mensen me erover aanspraken en zelf nariepen met Hé, Krak! Oe ist?. Ook de receptie en de uitreiking vond ik best wel een ervaring. Er was een leuke variatie aan mensen die uitgeroepen werden tot krak van de verschillende gemeentes.”

“Voor mezelf heb ik het als een lichtpuntje na de duisternis ervaren. Ik kreeg kanker midden de coronapandemie en dus stond ik ook professioneel onder druk. Mijn schoonheidssalon en kledingzaak in Gits en Pittem draaiende houden met alle coronamaatregelen was best wel pittig. Toch bleef ik er voor de volle 100 procent voor gaan. De appreciatie die ik toen gevoeld heb, was zo hartverwarmend”, legt zaakvoerster Nele van La Fiducia uit.

Wegenwerken

Ook 2022 werd voor Nele een pittig jaar, vooral op professioneel vlak. “Als ik terugblik op afgelopen jaar, dan kan ik zeggen dat de kleine zelfstandige zich moet blijven heruitvinden. Eerst brak corona uit en kort daarop werd ik ziek.”

“Afgelopen jaar kregen we allemaal te maken met de stijgende elektriciteits- en gasfactuur en de indexatie van de lonen. Als kers op de taart starten in maart de wegenwerken in Gits, waardoor ik en de andere Gitse zelfstandigen onzekere tijden tegemoet gaan”, gaat Nele verder.

Hart onder de riem

De werken in het centrum van Gits gaan van start in maart en werden enkele weken geleden uit de doeken gedaan voor de zelfstandige handelaars in Gits. “Ik hoop dat de gemeente duidelijk zal communiceren en dat de plannen niet al te veel wijzigen. De moeilijke bereikbaarheid van de winkels baart mij zorgen en angst vind ik geen leuk gevoel. Anderzijds blijf ik wel positief, want veel mensen beseffen het belang van lokaal kopen. Wanneer mijn dochter zegt dat ze iets online wil bestellen, leg ik haar steevast het belang van lokaal kopen uit.”

“Door de coronapandemie moesten we allemaal online shoppen, maar ik hoop dat mensen stilaan de weg terugvinden naar de winkel. Er werden afgelopen jaar allerlei leuke events georganiseerd om de lokale handelaar een hart onder de riem te steken, zoals Winternacht in Pittem, waar we met plezier aan deelnamen. Ik blijf dus zeker positief, al steek ik niet onder stoelen of banken dat ik met een bang hartje afwacht wat 2023 in petto heeft”, besluit Nele Tampere.

(EVG)

