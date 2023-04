Nele Spinnewyn is de eerste Perelaarprinses nieuwe lichting

In De Grote Zaal van de Vleugels vond onlangs de verkiezing van de Perelaarprinses plaats. Nele Spinnewyn werd er uitgeroepen tot de eerste Perelaarprinses nieuwe lichting.

De vier kandidaten namen het tegen elkaar op tijdens een show waarbij twee vragenrondes, een doe-opdracht en een act waarin ze hun persoonlijk talent naar voor brachten op het programma stond. Er konden zo punten worden verdiend. Ook de kaartenverkoop telde mee. Het publiek mocht ook stemmen en zo werd één meisje bekroond met de stem van het publiek, dat werd Hannelore Dezwarte. Sarah Debaille behaalde het minst punten.

De tweede eredame werd Hannelore Dezwarte, eerste eredame is Julie Prinsier geworden. Het meisje dat de meeste punten haalde en de nieuwe perelaarprinses is geworden is Nele Spinnewyn. Nele scoorde het hoogst aantal punten en mocht het lint én het bijhorende kroontje ontvangen. Op zondag 6 augustus zullen we een stralende Nele als perelaarprinses, samen met haar eredames in de perelaarommegang in de speciaal voor hen gemaakte peer kunnen bewonderen. Na de show kwam Maeve, een Diksmuidse groep die Ierse folk brengt, nog voor de afterparty zorgen tot in de vroege uurtjes. (ACK)