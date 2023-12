Nele breit gigantische sjaal: “We zullen ‘t Zand zeker overbruggen”

Maandag gaat De Warmste Week van start in Brugge. Met al meer dan 1.875 geregistreerde acties zijn we met voorsprong de warmste provincie van het land. Jong of oud: iedereen ‘vlamt’ mee om geld in te zamelen voor 267 projecten die kinderen willen helpen opgroeien zonder zorgen.

Nele Debbaut (39) is sinds begin dit jaar werkzaam binnen Curando West. Binnen het Beleefteam dat de verschillende vestigingen overkoepelt, worden regelmatig ideeën voor leuke activiteiten uitgewisseld. Het thema voor De Warmste Week sprak de deelnemers alvast aan: “Onze bewoners kijken vaak terug op een leven vol herinneringen, die met de glimlach opnieuw en opnieuw worden verteld”, aldus Nele. “Ook jongeren moeten kunnen opgroeien met alle kansen, net daarom was het enthousiasme om een actie te organiseren groot.”

Het idee om voor De Warmste Week een gigantische sjaal te breien, startte volgens Nele als een klein vlammetje. “Maar algauw werd dat vlammetje een kampvuur. Een gezonde concurrentie werd in gang gezet tussen de verschillende plekken, om samen tot de allerlangste sjaal te komen. Sommigen breiden naarstig in groep, andere liever alleen, kleine of lange stukjes… We merkten in de verzamelpunten dat er bovendien regelmatig stukjes breisels bijkwamen, niet alleen van onze bewoners en residenten, maar ook familie werd aan het werk gezet.” Iedereen die dat wou, kon tot 11 december een halve meter sjaal sponsoren. Op dinsdag 19 december trekt een delegatie met de ellenlange sjaal naar ‘t Zand in Brugge. “We weten het exacte aantal meter nog niet, maar we zullen zeker ‘t Zand kunnen overbruggen!” (NB)

www.dewarmsteweek.be