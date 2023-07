Nele (37) verwerkt banners over heraanleg van de Steenakker in Wervik tot draagtassen: “Het gaat allemaal om unieke stukken”

De heraanleg van de Steenakker in Wervik tot een belevingsplein werd maandenlang met banners aangekondigd op wat ooit de grootste centrumparking was. Die banners brachten Nele Priem uit de Kruisekestraat op een uniek idee. Ze maakte er draag- en rugtassen van. “Het gaat allemaal om unieke stukken”, zegt Nele, die ook workshops geeft in ’t Ateljee in de Duivenstraat.

De mama van Raf (10) en Remi (8) groeide op in Geluwe. Ze werkt op het secretariaat van de radiologie in het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper. De tassen en rugzakmodellen maakt ze in bijberoep. “Ik ben al altijd creatief geweest”, vertelt Nele (37). “In mijn jeugd ging ik naar de tekenacademie. Die tassen maken, is voor mij tot rust komen en met niks anders bezig zijn.”

“Zo’n banner is heel leuk materiaal om mee te werken”, zegt Nele. “Het naait makkelijk en met een gewone naaimachine. Het lukt met alle soorten upcyling. De mooiste stukken uitsnijden en dan goed reinigen, laten drogen en dan naaien. In Komen volgde ik daarover eens een workshop.”

Upcycling

Nele kreeg ook banners over 175 jaar brandweer, wat in 2013 werd gevierd. “In totaal maakte ik een 25-tal draag- en rugtassen”, vertelt ze. Tijdens de officiële opening van het belevingsplein de Steenakker nam Nele deel aan de kunsthappening KapSul. “De reacties waren zeer verschillend”, klinkt het. “Sommigen namen met hun aankoop een stukje Steenakker mee naar huis. Veel mensen waren zeer enthousiast en gingen mee in mijn verhaal van upcycling.”

Of ook wel het verhaal van niks weggooien, maar creatief aan de slag gaan genoemd. “De stad bewaart een deel van die banners, maar de meesten waren om weg te gooien”, zegt Nele. “Ik ben de stad dankbaar dat ze ingingen op mijn vraag. Toen ik begon, wist ik niet zo goed wat het resultaat zou zijn. De reacties op KapSul waren leuk en dat geeft moed. Familie en vrienden vinden het wel tof. Ze steunen me.”

Verkooppunten

De draag- en rugtassen van Nele liggen in K in Kortrijk en zijn ook te koop in Jacob’s Conceptstore dat 25 creatieve en lokale ondernemers samenbrengt met diverse unieke en handgemaakte producten. In deze gezellige snuisterwinkel kan je een leuk assortiment aan handgedraaide keramiek, handtassen, juwelen, kaarsen, kinderitems en veel meer terugvinden.

Workshops

Met Cornelia Studio geeft Nele aan volwassenen en kinderen naaiworkshops in ‘t Ateljee en knutselworkshops in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan. Op dinsdag 19 september is er in ’t Ateljee voor de allereerste keer een Ladies Night en zal Nele ook van de partij zijn met een stand. “En in oktober doe ik misschien opnieuw een workshop”, blikt ze vooruit.

Duur zijn de tassen alvast niet. Een draagtas kost 20 euro, een rugzakmodel 25 euro. (EDB)