Nele (36) maakt pakkende podcast over haar fertiliteitstraject: “Blij dat ik anderen steun kan bieden”

“Als zwanger worden niet lukt op de plezantste manier, wordt het een uitdagend project.” Met die woorden kondigt Radio 2-programmamaker Nele Ameloot haar podcast ‘Project Baby’ aan. Daarin vertelt ze over haar eigen fertiliteitstraject en verweeft ze ook getuigenissen van bekende en onbekende lotgenoten.

Nele Ameloot (36) groeide op in Diksmuide, bleef na haar studies een tijdlang in Gent wonen en keerde recent terug naar haar geboortestreek. In Klerken settelde ze zich met haar gezin: haar vriend Glenn Jones (41) en hun zoontje Oliver (4) en dochtertje Lauren (2 maanden). Die gezinsuitbreiding liep evenwel niet van een leien dakje en precies daarover gaat haar podcast ‘Project Baby’.

Vruchteloze pogingen

“Ik werk al veertien jaar voor Radio 2, waar ik als programmamaker vooral meewerk aan de zaterdagochtendshows. Zo ben ik tegenwoordig betrokken bij de ‘Radio 2 Weekwatchers’ met presentator Ruben Van Gucht. Al ben ik op dit moment nog even met moederschapsrust, na mijn tweede bevalling van eind juli”, begint ze.

“Het duurde anderhalf jaar voor ik vijf jaar geleden een eerste keer zwanger raakte, terwijl dat voor tachtig procent van de koppels binnen het jaar lukt. Glenn en ik wilden net aan onderzoeken starten wanneer het ons uiteindelijk toch op de natuurlijke manier lukte. Maar toen we daarna voor een tweede kindje wilden gaan, volgden opnieuw anderhalf jaar lang vruchteloze pogingen. Daarom schakelden we toen wel medische hulp in en belandden we in een ICSI-traject, waarbij één kwalitatieve zaadcel geïnjecteerd wordt in een eicel. Zo werd ik uiteindelijk – nog eens een jaar later – een tweede keer succesvol zwanger”, vertelt ze.

Uit de taboesfeer

Doorgaans werkt Nele achter de spreekwoordelijke schermen, maar nu laat ze haar stem horen in haar eigen podcast. “Mijn vriend en ik praatten vrij open over ons fertiliteitstraject en de bijhorende emotionele rollercoaster van hoop en teleurstelling. Zo hoorden we dat wel meer koppels vroeg of laat te maken krijgen met diezelfde onzekerheid, al rust daar duidelijk nog een taboe op”, weet ze.

“Je zou ervan versteld staan hoeveel mensen te maken krijgen met een fertiliteitstraject”

“Daarom besloot ik om mijn recorder mee te nemen naar het AZ Delta in Roeselare, om daar opnames te maken bij de gynaecoloog en tijdens de verschillende stappen. Ik registreerde ook hun telefoongesprekken met slecht nieuws en hoe ik daarop reageerde, of ons verlangen bij de zoveelste nieuwe poging. Ik wou het onderwerp dus eens onder de aandacht brengen en laten horen wat daar zoal bij komt kijken”, vertelt Nele.

Getuigenissen

Wie in een fertiliteitstraject stapt, ontdekt een heel nieuwe wereld met een specifieke terminologie. “Ik heb mijn podcast evenwel zo laagdrempelig mogelijk proberen aan te pakken, voor een breed publiek. Ook wie er niet rechtstreeks mee te maken krijgt, moet zich namelijk kunnen inleven in die verschillende situaties, om zo hun goedbedoelde opmerkingen eventueel anders te verwoorden. Ik wou dus ook de algemene bewustwording aanwakkeren”, stelt Nele.

Nele Ameloot verwerkte haar fertiliteitstraject het voorbije jaar in een podcast. © VRT

“Gaandeweg kwamen er ook getuigenissen bij van BV’s, zoals zanger en televisiemaker Tijs Vanneste, of mijn Radio 2-collega Karolien Debecker. Maar het gaat net zo goed om onbekende lotgenoten uit mijn eigen omgeving, zoals mijn vroegere buren in Gent. Verder is er een mannenkoppel dat met hulp van hun zussen probeert zwanger te worden, waarbij de ene fungeert als eiceldonor en de andere als draagmoeder. En dan is er nog de bewust alleenstaande mama die een beroep moet doen op een zaadcel- én een eiceldonor”, overloopt Nele.

Hoe divers die persoonlijke verhalen ook zijn, toch schuilt er voor velen een grote herkenbaarheid in. “Ik krijg veel reacties, zelfs van wildvreemden die hun eigen verhaal met mij delen. Dat vind ik natuurlijk heel bijzonder en ik ben blij dat ik hen wat steun kan bieden. Sommigen lieten zelfs weten dat ze alle afleveringen in één keer beluisterden, wat ik een heel mooi compliment vind.”