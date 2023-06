Negende Tennisfoot-tornooi in De Strooien Hane: “We willen Lisa in haar revalidatie volop steunen”

Sporthal De Strooien Hane vormt op zaterdag 24 juni het decor voor de negende editie van Tennisfoot. Die dag tennisvoetballen vanaf 9 uur veertig ploegjes om Lisa Steen (26) te steunen. De organisatoren hopen tijdens het benefiettornooi op een talrijke opkomst om Lisa een hart onder de riem te steken.

De plotse pijn in de nek van de Loppemse Lisa Steen mondde op 13 mei 2020 na vier uur uit tot een verlamming vanaf de schouders tot en met de tenen. Het enige wat de artsen haar kunnen vertellen, is dat er een ontsteking op haar ruggenmerg zit door een bacteriële of virale infectie. Verdere onderzoeken naar de nog onbekende oorzaak van haar verlamming zijn momenteel stopgezet in België, waardoor alle inzet nu op Lisa’s herstel is gericht.

“Ik heb al 15 maanden in het UZ Gent gerevalideerd, en nu nog altijd in het AZ Delta in Roeselare. Dankzij alle oefeningen kan ik mijn armen weer goed bewegen en mijn handen opnieuw gebruiken (mijn rechterhand beter dan mijn linkse.) Mijn rompstabiliteit is ook verbeterd, net als het spierherstel in mijn linkerbovenbeen. Het leren leven met dwarslaesie (verlamming door onderbroken zenuwen in de rug, red.) is heel zwaar. Je leven verandert volledig en er komen zoveel zaken bij kijken. Activiteiten plannen vergt zoveel organisatie. Gelukkig heb ik mijn familie en vele vrienden die me helpen. Zij zorgen ervoor dat mijn leven toch iets draaglijker is.”

Zelfredzaamheid

Tijdens Lisa’s revalidatie wordt er vooral ingezet op zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het dagelijks leven en wonen. Ze streeft ernaar om in de toekomst te werken, het liefst rond jeugdrecht waar ze haar bachelorproef over schreef. Zaterdag 24 juni strijden tijdens Tennisfoot veertig al ingeschreven ploegjes, en iedereen die langskomt, om Lisa’s droom mee mogelijk te maken.

Op het buitenterrein naast Sporthal De Strooien Hane wordt er de hele dag op acht kleinere veldjes in Braziliaanse swingende stijl met drie tegen drie tennisvoetbal gespeeld. Vier sportieve vrienden, onder wie Jimmy Van Loo, organiseren met vrijwilligers opnieuw dit origineel toernooi voor het goede doel, met de ambiance zoals Loppem kermis.

“De benefietdag start al om 9 uur, om na de wedstrijden in poules rond 18 uur de finale te spelen. Rond 18.30 uur veilen we gesigneerde Cercle Brugge-truitjes, met om 19 uur nog een afterparty. Er zijn ook tombolaprijzen, waaronder drie fietsen te winnen. De hele dag door zijn de eet- en drankstanden open en is er muzikale animatie. Een 50-tal sponsors op onze affiche leveren ook materiële steun. Rest ons nog de oproep aan zeker wie in Groot-Zedelgem woont: loop eens langs voor een drankje in goed gezelschap. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom om zo Lisa te steunen.