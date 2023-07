Negende Kasteelstraatfeesten in middeleeuwse stijl

Met de 9de editie van de Kasteelstraatfeesten zetten de lokale handelaars van de Kasteelstraat hun straat op vrijdag 4 en zaterdag 5 augustus in de kijker. Twee dagen lang baadt hun straat in een middeleeuwse sfeer en halen de Verenigde Commerçanten alles uit de kast om alle bezoekers te laten ontdekken wat hun gezellige straat allemaal te bieden heeft.

Niet iedereen weet dat de Kasteelstraat een lange en boeiende geschiedenis heeft. “Vele jaren geleden stond de straat bekend als de Scharbielliedreve”, weet Els Torreele, bestuurslid van de VCK (Verenigde Commerçanten Kasteelstraat). “Dat kwam omdat de straat werd verhard met scharbielje, de gezeefde as van kolenkachels. De dreve werd een winkelstraat na WOII, omdat er hier na de oorlog veel volk is blijven hangen. De straat telde op een bepaald moment zelfs een 80-tal winkels, met bakkerijen en slagerszaken, een viswinkel, cafés, logies, enzovoort.”

Kentering

In de jaren 1970-1980 kwam er een kentering. Handelszaken sloten de deuren omdat er geen opvolging was, omdat de grote ketens in opmars waren, door het succes van de Zeelaan… De handelseconomie in de Kasteelstraat bleef kwakkelen, maar toch bleef een aantal zaken overeind. Enkele handelaars staken de hoofden bij elkaar om hun straat opnieuw leven in te blazen, om ze meer vibe en schwung te geven. “Zo hebben we in 2014 onze vereniging VCK opgericht omdat we onze straat voor de bestaande en de nieuwe handelaars, voor de bewoners en de bezoekers weer aangenamer en aantrekkelijker willen maken. Samen met het lokaal bestuur streeft het VCK ernaar om een straat met een thuisgevoel te creëren, die gezelligheid uitstraalt en uitnodigt om de lokale handelszaken te ontdekken. Enkele jaren geleden hebben we een visietekst ontwikkeld en de gemeente probeert aan onze visie en ideeën te voldoen naarmate er middelen zijn. Zo staan er nu al mooie bloembakken, en hopelijk krijgen we ook nieuwe voetpaden.”

Wesley Butstraen, een van de handelaars van de Kasteelstraat kondigde de Kasteelfeesten alvast aan met een opmerkelijke stunt. Hij demonstreerde letterlijk dat het de moeite is om door de Kasteelstraat te lopen. Uitgedost als sportieve ridder in een middeleeuwse outfit liep hij 10 km in 56 minuten op en af door de straat. “Ik zet graag de vereniging én de straat op een originele manier in de schijnwerpers”, zegt hij lachend.

“Tegelijk koppel ik daar een goed doel aan. Via een oproep naar bedrijven en particulieren zamel ik geld in voor het project Wings voor Lilou (www.mediaheer.be/wings-for-lilou/#main), de jonge beloftevolle gymnaste die verlamd geraakte na een zwaar auto-ongeval in Zuid-Afrika.”

Eierwerpen

Op vrijdag 4 augustus starten de Kasteelfeesten om 11 uur, en met zo’n straatnaam ligt het thema middeleeuwen voor de hand. Dat vertaalt zich in een ruim aanbod van oude volksspelen, oude ambachten, een middeleeuwse paardenmolen, een orgel, een stokpaardjeskoers, een riddertjeszoektocht, goochelaar Alcazar, en nog veel meer. Om 15 uur start de wedstrijd eierwerpen.

Zaterdag 5 augustus zorgt coverband Helaasheid der Zingen om 19.30 uur voor een feestelijke afsluiter op de Markt van De Panne. (MVO)