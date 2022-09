Negen Zwevegemse initiatieven krijgen label ‘Duurzame Held’

In het kader van de ‘Week van de Duurzame Gemeente’ werden negen initiatieven uitgeroepen tot ‘Duurzame Helden’. De gemeente wil de bevolking nog verder sensibiliseren duurzamer te zijn.

Deze week liep de Week van de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is al de vijfde keer dat Zwevegem deelneemt aan deze actie. “We hangen niet alleen de SDG-vlag uit aan het Gemeentepunt, we zetten ook onze Duurzame Helden in de kijker. Dit zijn lokale burgers of initiatieven die elk op hun manier bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook wel de SDG’s genoemd”, vertelt schepen Eliane Spincemaille (CD&V). Het thema dit jaar is Laat niemand achter. Hiermee willen alle VN-lidstaten armoede uitroeien en een einde maken aan discriminatie en uitsluiting. “Daarbij moeten de meest kwetsbare groepen in onze samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang”, aldus de schepen.

Lokale initiatieven

Vanuit de gemeente werden negen initiatieven verkozen om een jaar lang ambassadeur te zijn voor Zwevegem als duurzame gemeente. Ze kregen elk tijdens de voorstelling van projecten een bordje om uit te hangen in hun organisatie. Deze bordjes kregen de handtekening van de aanwezige politiekers. Volgende initiatieven mogen zich een jaar lang Duurzame Held noemen. In de categorie materiële ondersteuning zijn dit Ons Boetiekske en De Pamperbank. Vzw Surplus en vzw Food4all zijn actief in de voedselbedeling en bij de sociale initiatieven die inzetten op ontmoeting vinden we De Tatertafel (Huis van het Kind), vzw Weg-Wijs, kookworkshops, verwennamiddag jonge ouders en het fietsproject Allez Eddy.

SDG-blokken

De gemeente engageert zich om de verantwoordelijkheid te dragen om duurzame ontwikkeling in Zwevegem te verwezenlijken. “Deze verantwoordelijkheid wordt trouwens wereldwijd gedeeld, want overal hebben we dezelfde plicht, al kan de lokale context voor actie wezenlijk verschillen”, aldus de schepen. Het is dus de bedoeling om die SDG’s ook bij de Zwevegemse bevolking bekend en tastbaarder te maken. “In de toekomst zal men de SDG-blokken spotten bij acties en evenementen. Op die manier willen we duidelijk maken welk initiatief er onder welke SDG valt en aantonen dat we als gemeente al op veel verschillende SDG’s inzetten”, besluit Spincemaille. (GJZ)