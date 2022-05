Negen West-Vlaamse gemeente sluiten zich aan bij UiTPAS

Lendelede zal samen met acht gemeenten in de regio Brugge zich aansluiten bij de UiTPAS, een digitale spaar- en voordeelkaart voor cultuur, sport en vrije tijd. Dat meldt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V).

De UiTPas kent meer en meer zijn ingang in West-Vlaanderen. Zeven jaar nadat Oostende en de regio Zuid-West-Vlaanderen als eerste West-Vlaamse gemeenten zich aansloten is de UiTPas in 32 West-Vlaamse gemeenten ingeburgerd. Je kan er dus in de helft van onze provincie mee terecht. In 2021 sloot Wielsbeke zich nog aan. Dit jaar is het de beurt aan Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme, Oostkamp, Beernem, Zuienkerke, Torhout en Lendelede.

Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) bekend gemaakt op vraag van Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “Iedereen moet kunnen genieten van een ruim vrijetijdsaanbod. Het is belangrijk dat we vanuit Vlaanderen lokale besturen blijven ondersteunen bij en stimuleren voor het aanbieden van de UiTPAS”, zegt Warnez.

Strijd tegen armoede

Vlaams Parlementslid Brecht Warnez is tevreden met deze evolutie: “De pas is ook een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede bijvoorbeeld. Iemand die kwetsbaar is, kan met de UiTPas korting krijgen op heel wat vrijetijdsactiviteiten zonder dat andere mensen dat aan die kaart zien.” De UiTPas kan namelijk door iedereen gebruikt worden. Door aan bepaalde vrijetijdsactiviteiten deel te nemen, kan men punten verzamelen die men kan inwisselen tegen een leuk cadeau of een korting. Het is de combinatie van een voordeelpas voor iedereen en een kortingspas voor mensen in armoede.