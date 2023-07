Negen Summerdocs verzekeren de medische zorg tijdens het zomerseizoen in De Panne

Voor het derde jaar op rij zet het lokaal bestuur van De Panne opnieuw ‘Summerdocs’ in tijdens het zomerseizoen. Het pilootproject dat drie jaar geleden van start ging was bedoeld om huisdokters aan te trekken die het nijpende tekort aan artsen in de drukke zomerperiode opvangen. Dat heeft ertoe geleid dat er zich al één Summerdoc definitief in De Panne heeft gevestigd.

In juli en augustus kunnen inwoners, tweedeverblijvers én bezoekers van De Panne voor de eerstelijnszorg terecht bij 9 Summerdocs die elkaar afwisselen. Zij krijgen een tijdelijk kabinet ter beschikking.

Michèle Vandermeeren, schepen van Welzijn legt uit: “Als je vaste huisarts in De Panne met vakantie is of je bent op vakantie in De Panne, kan je in juli en augustus tussen 08.00 en 19.00 uur bij de Summerdoc terecht. Je maakt dan een afspraak via het telesecretariaat op het nummer 058 69 00 66. Heb je ’s avonds of in het weekend dringend hulp nodig, dan bel je de Wachtpost in Veurne op het nummer 1733.”

In 2021 lanceerde het lokaal bestuur De Panne Summerdoc als een proefproject om enerzijds de toegang tot eerstelijnszorg voor inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te blijven garanderen tijdens de drukke zomermaanden en anderzijds de druk op de gevestigde huisartsen te verlichten. In de vakantieperiode piekt het bevolkingsaantal in De Panne immers van 11.000 naar 60.000 door het bruisend toerisme en de vele bezoekers die er hun vakantie doorbrengen.

Om dit initiatief aantrekkelijk te maken voor Summerdocs, voorziet De Panne een aantal voordelen voor de artsen in kwestie. Zo krijgen ze een wagen ter beschikking, een volledig uitgerust dokterskabinet, een tijdelijke woning, een eigen strandcabine … Het lokaal bestuur biedt de huisartsen die als Siummerdoc aan de slag gaan in De Panne dus een leuke werkomgeving in combinatie met een fantastisch vakantieverblijf voor de dokter en diens gezin of partner.

“De afgelopen jaren bleek Summerdoc bijzonder nuttig. Gemiddeld 1000 mensen klopten tijdens de zomerperiode aan voor de eerste zorg, waarvan ongeveer de helft inwoners en de helft toeristen”, zegt schepen Vandermeeren. “Dit zowel voor een consultatie in het kabinet, een huisboek als telefonische bijstand.”

De Panne hoopt op deze manier ook de Summerdocs over de streep te trekken om zich permanent de vestigen in De Panne. Sinds de aanvang van het project 3 jaar geleden, heeft al 1 zomerdokter zich permanent gevestigd. Deze zomer is er iedere week een andere Summerdoc te gast in De Panne. Lokaal Bestuur De Panne hoopt uiteraard dat zo weinig mogelijk mensen nood hebben aan medische zorg, maar garandeert op deze manier wel goede dienstverlening.

Michèle Vandermeeren besluit: “In 2021 was ons project een primeur in België. De 9 Summerdocs, die deze zomer in onze gemeente mekaar zullen opvolgen, zijn een grote ondersteuning voor de lokale artsen. Optimaal welzijn voor onze inwoners, tweedeverblijvers en toeristen, dat is mijn prioriteit!”