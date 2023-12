Negen op tien Brugse stadsambtenaren komt graag naar het werk

93 procent van de Brugse stadsambtenaren komt graag naar het werk. Dat blijkt uit een welzijnsbevraging die het stadsbestuur organiseerde

Om de vinger aan de pols te houden over het welbevinden van haar medewerkers organiseert Stad Brugge sinds 2020 een welzijnsbevraging. De bevraging die in september liep, omvatte negen thema’s, gaande van taakinhoud en ontwikkelingsmogelijkheden tot relatie met de collega’s, relatie met de leidinggevenden, arbeidsvoorwaarden, werkplekomgeving….

Overleg

Deze welzijnsbevraging is een ideale barometer om te weten hoe ons personeel werken bij Stad Brugge ervaart. Met de resultaten gaan we aan de slag”, zeggen schepen van Personeel & Organisatie Pieter Marechal en algemeen directeur Colin Beheydt.

De resultaten geven aan dat maar liefst 93 procent van de medewerkers graag naar het werk komt bij de Stad Brugge. Vooral de samenwerking met collega’s scoort zeer goed. 9 op 10 van de respondenten is positief over het ervaren van steun en hulp van collega’s, het goed kunnen overleggen en samenwerken, het ervaren van waardering vanuit de collega’s.

Betere scores

Op alle vlakken liggen deze scores zelfs nog net iets hoger dan tijdens de vorige bevraging. Schepen van Personeel en Organisatie Pieter Marechal is blij vast te stellen dat de Brugse stadsmedewerkers de band met hun collega’s zo hoog waarderen:

“ De uitdagingen waar onze civil servants elke dag voor staan kunnen alleen aangepakt worden wanneer we het als team doen. Die band tussen medewerkers verstevigen is ook een bewuste doelstelling geweest, onder meer met de organisatie van sportdagen, after work en een nieuwjaarsfuif. Deze cijfers sterken ons om deze keuzes zeker verder te zetten.”

Zinvol werk

86 procent van de medewerkers voelt zich betrokken bij de Stad als organisatie en ziet zichzelf nog lang werken bij de Stad. 93 procent van de medewerkers heeft ook het gevoel zinvol werk te doen voor de organisatie en/of de maatschappij. Een cijfer dat hoger dan gemiddeld ligt, blijkt uit een onderzoek van SD Worx uit 2022 die stelt dat 2/3 medewerkers het gevoel hebben zinvol werk te doen.

Algemeen directeur Colin Beheydt stelt: “Dat onze civil servants voldoening halen uit hun werk en het als een meerwaarde zien voor de organisatie en samenleving pleziert ons enorm. Het is onze visie om de term civil servants te gebruiken en op die manier de link tussen de taken van al onze medewerkers en wat dit betekent voor de Bruggelingen en bezoekers in de verf te zetten.”

Werkdruk

Toch komen ook aandachtspunten uit de bevraging. Zo geeft nog steeds 17 procent van de medewerkers aan dat ze de hoeveelheid taken niet altijd als ‘doenbaar’ ervaart.

“Al is dit cijfer wel al verbeterd ten opzichte van vorige bevraging. Toen gaf 23 procent dit aan”, zegt schepen Pieter Marechal. “De coronaperiode en de nasleep ervan heeft de druk zeker wat verhoogd op verschillende plaatsen binnen onze organisatie. Die druk is nu dus merkbaar afgenomen, maar we zien dat sommige medewerkers nog steeds hoge werkdruk ervaren. Het zal belangrijk zijn om in de komende periode stappen te zetten om een nog betere werkspreiding over de organisatie heen te creëren.”