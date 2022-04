Negen jaar na overlijden Kenny (17) moet vakbond weer opkomen voor jobstudenten: “We krijgen hallucinante dossiers”

Hamertje klop, met de helm op. De West-Vlaamse actie van Jong ACV in Ieper, Kortrijk en Torhout is ludiek en tegelijk zeer ernstig, want de vakbond trekt aan de alarmbel: het aantal arbeidsongevallen met jobstudenten stijgt. Soms met fatale afloop. “Ik had gehoopt dat Kenny een voorbeeld zou geweest zijn om de veiligheid voor jobstudenten te verbeteren”, treurt Elke, bijna negen jaar na de dood van haar zoon.

Vorig jaar stierf een 18-jarige jongen uit Koksijde door elektrocutie in een chocoladebedrijf in Veurne. Bijna negen jaar geleden overleed de 17-jarige jobstudent Kenny Maenhoudt uit Bredene. Een zeeboei in de Oostendse haven ontplofte in zijn gezicht. Twee dagen later overleed hij aan zijn verwondingen, in de armen van zijn mama.

“Op dat moment is het leven voor mij ook gestopt”, vertelt Elke Van Herreweghe (45) nu. “Ik heb het overlijden van Kenny na al die jaren nog steeds geen plaats kunnen geven. Ik sta ermee op en ga ermee gaan slapen. De moeilijkste dagen? De feestdagen en zijn verjaardag. Hij blijft voor altijd zeventien. Op Moederdag sluit ik me meestal op. Ik wil dan geen mensen zien.”

Week van de Jobstudent

Het havenbedrijf, een afgevaardigd havenbestuurder en technisch directeur werden uiteindelijk veroordeeld voor het ongeval. Jong ACV voert actie in deze Week van de Jobstudent om te voorkomen dat zulke drama’s zich herhalen.

“Jongeren lopen dubbel zoveel kans op een arbeidsongeval dan de gemiddelde werknemer”, duidt Tom Lingier van Jong ACV. “We kregen het afgelopen jaar opnieuw een aantal hallucinante dossiers van jobstudenten, die slachtoffer werden van een arbeidsongeval. Het wordt hoog tijd dat de strenge wetgeving inzake veiligheid en welzijn op het werk voor minderjarigen en jobstudenten voldoende wordt toegepast en gecontroleerd. Het kan niet dat vooral minderjarigen op een onveilige manier aan het werk zijn! Een risicoanalyse is verplicht en de werkgever moet de jongere informeren over de veiligheidsvoorschriften en -risico’s op het werk. Ook het aanbieden van geschikte veiligheidskledij is belangrijk.”

“Maar in de praktijk moeten jongeren hun kledij zelf meenemen”, vervolgt Lingier. “Vaak krijgen ze geen arbeidsreglement. Bijna de helft van de jonge slachtoffers werkt met een interimcontract. Wie werkt met een dag- of weekcontract moet opbrengen. Een goed onthaal en een fatsoenlijke opleiding kost de werkgever tijd, en dus geld. De gevolgen en de kosten van dat businessmodel worden op de jongere én op de samenleving afgewend.”

Stations en scholen bewustmaken

Met hun acties wou Jong ACV ook de jongeren bij stations en scholen bewustmaken van de risico’s. “We geven hen info over de wetgeving en wijzen hen op onze gratis infolijn ISA. Daarnaast gaan we via een veilig ‘hamertje klop’ op zoek naar welke student de meest vaste hand heeft”, besluit Lingier.

Ook Elke vindt dat er werk gemaakt mag worden van meer veiligheid voor jobstudenten. “Het gaat hier om jonge mensen die niet altijd de volledige opleiding kregen, zoals vaste werknemers die kregen”, stelt ze. “Ze zijn niet altijd op de hoogte van de risico’s die hun job met zich meebrengt. Ik ben mijn zoon verloren, maar zij boeren rustig verder. Zo voel ik het aan. Ik had gehoopt dat Kenny een voorbeeld zou geweest zijn om de veiligheid voor jobstudenten te verbeteren.” (TP/JR)