Negatief advies voor Ventilusproject

Het college van burgemeester en schepenen van Deerlijk heeft een negatief advies ingediend voor het ontwerp-GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) Ventilus. Tijdens de gemeenteraad werd verduidelijkt welke stappen het gemeentebestuur wil ondernemen tijdens het verdere verloop van het project.

De Vlaamse regering wil voor het Ventilusproject de bestaande hoogspanningslijn (van 380.000 volt) in Deerlijk upgraden met kabels die meer stroom kunnen transporteren. “Omwille van verschillende redenen zullen we hiervoor een negatief advies indienen”, verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld). “Vooreerst is de magnetische straling in dat ontwerp-GRUP enkel aangeduid met buffers. Het is niet duidelijk wie binnen welke stralingshoeveelheid woont. Wij vinden ook dat de impact van de straling duidelijker moet weergegeven worden: bij de opstart, bij het regulier gebruik van de lijnen en bij het toekomstig maximaal gebruik van de lijnen.”

“Bovendien zijn er in het ontwerp-GRUP geen compensaties voorzien voor de omwonenden van de bestaande, te verzwaren hoogspanningslijnen. Welke compensaties zullen er voorzien worden? Ten slotte vragen wij ons ook af wat er zal gebeuren als tijdens de verdere procedure blijkt dat ondergronds werken toch kan. Zal het Ventilusproject dan wijzigen?”

Bezwaar indienen

De hele problematiek en de te volgen maatregelen werden voorgesteld tijdens de meest recente gemeenteraadszitting. “We zullen samen met Harelbeke, Lendelede en Waregem een advocaat aanstellen om onze belangen juridisch te verdedigen”, legt burgemeester Claude Croes (CD&V) uit. “Op de momenten dat burgers bezwaar kunnen indienen (tijdens het openbaar onderzoek), zullen we ze praktisch ondersteunen. Dat betekent dat we hen zullen helpen met hoe, waar en wanneer ze een bezwaar kunnen indienen. De intercommunale Leiedal zal ons ondersteuning bieden op vlak van technisch inzicht in het project en communicatie”, besluit burgemeester Croes. (DRD)