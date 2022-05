Neem plaats aan langste en gezelligste tafel van Vlaanderen

Aan Zillebekevijver kunnen op 8 juli 800 mensen plaatsnemen aan een tafel van zomaar eventjes 400 meter lang, meteen de langste tafel van Vlaanderen. De tafel kadert in een totaalspektakel met een breugelmaaltijd en een verhaal rond de sluiswachter van Zillebeke, die op zoek gaat naar zijn 7 kinderen. “We willen onze gasten een onvergetelijke avond bezorgen”, zeggen organisatoren Niek Benoot en Jurgen Crombez.

Volgens het Guinnes Book of Records stond de langste tafel ter wereld ooit in El Campello in Spanje. “Die tafel had een lengte van 1.200 meter en daar kunnen wij niet aan tippen”, zegt Niek Benoot van Hooge Crater Museum in Ieper, die samen met Jurgen Crombez van onder meer feestzaal Lissewal in Elverdinge het evenement op poten zet.

De twee horecamannen krijgen de medewerking van stad Ieper en Westtoer. “Met onze 400 meter worden we wel de langste tafel van Vlaanderen en zeker de gezelligste!”

Sluiswachter

Het is de bedoeling dat die avond 800 gasten – ook kinderen zijn heel welkom – kunnen aanschuiven voor mooie streekgerechten. “Maar er is heel wat meer”, aldus Niek Benoot.

“Bij aankomst krijgen de gasten een glas aangeboden van de Ieperse stadsbrouwerij De Kazematten om het aanschuiven wat aangenamer te maken. Iedereen wordt meteen meegezogen in het verhaal van de sluiswachter van Zillebeke. Ik wist dat niet, maar die man gaat nog elke avond op zoek naar zijn 7 kinderen. Hoe dat afloopt, is een raadsel. We zullen dat samen de avond zelf moeten ontdekken”, knipoogt Niek.

Lichteffecten

“Wel kan ik zeggen dat het een avondvullend spektakel wordt met muziek, zang, lichteffecten en boten op het water. Dat alles met respect voor de natuur hierrond en op de vijver.” Geert Combeir van Events Outside The Box werkte het verhaal van de sluiswachter uit.

“De breugelmaaltijd wordt opgediend met streekeigen lekkers uit de Westhoek, Wallonië en Noord Frankrijk”, aldus Jurgen Crombez. “Alles serveren we op een mooie plank met logo, die de gasten mee naar huis mogen nemen. Daarnaast trakteert brouwerij Kazematten met een fles van 75cl.”

Gasten

Ook bij regenweer zal het spektakeldiner plaatsvinden. “De gasten nemen in dat geval hun maaltijd in cc ’t Riet. Ze krijgen bij aankomst allen een paraplu, want de beleving gaat sowieso rond de vijver. Maar bon, we bestelden al goed weer, dus dat komt goed.

Parkings worden voorzien aan voetbalstadion Crack en aan parking van het ‘t Riet. “We raden de mensen aan om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen. Vanuit het centrum van Ieper is het een mooie wandeling, maar ook uit Zillebeke is dat het geval. Wij zorgen ervoor dat onze gasten een onvergetelijke avond beleven.”

Vanaf nu zijn kaarten te koop viawww.langstetafel.be.