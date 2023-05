Neem een bloem uit de bloemautomaat

Sinds kort kan men in de Oude Kortrijkstraat 15 in Beselare bij Mieke en Hervé terecht voor een bloem uit de automaat. Dit is een uniek project in de streek.

“Het idee komt eigenlijk uit Nederland”, stelt Mieke Mylle (46), zaakvoerder van de bloemenzaak Fleur-elle. Zelf groeide Mieke op tussen bloemen en planten en nam, samen met Hervé, in 2013 de zaak van haar ouders over. Haar echtgenoot Hervé Delrue (45) is tuinaanlegger en staat ook in voor het onderhoud van tuinen. De automaat is een absolute meerwaarde voor de zaak en net voor Moederdag was het ook een gunstige startperiode. Hij bestaat uit 9 vakken. Door te wrijven over een scherm, komt de prijs van de diverse bloemen in de vakjes tevoorschijn. De betalingen gebeuren allemaal met kaart en na betaling gaat het aangeduide vakje open. Er zijn ook cadeaubonnen en kaarspakketten beschikbaar. Er kunnen tevens bestellingen geplaatst worden in de automaat. “Als je de bestelling niet kan komen halen tijdens de openingsuren, zenden we jou een code. Dan doet de automaat eigenlijk dienst als pakjesautomaat”, aldus Mieke en Hervé.

Verhuizen

Volgend jaar verhuist de zaak Fleur–Elle naar de Warden Oomlaan 1 in Beselare, naar de nieuwe woonst van Mieke en Hervé. Ook de automaat verhuist mee. Nu de bloemenautomaat actief is, loopt er een actie. Koop iets uit de automaat, neem een foto van het product, zet het op Facebook of Instagram en tag Mieke en Hervé. Zo maak je kans op een bloemenbon van 50 euro. De actie loopt tot en met eind juni, daarna wordt de winnaar bekendgemaakt. (NVZ)

Fleur-elle is gelegen aan de Oude Kortrijkstraat 15 in Beselare. Voor meer info kan je mailen naar info@fleurelle.be of bellen naar 0475 91 21 91 (Mieke); 0475 91 21 90 (Hervé).