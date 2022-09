Neef Jacques Brel bezoekt restauratie historisch zeiljacht in Zeebrugge

In de herdenkingsweek van de aanslagen in New York op 11 september 2001, werd in de haven van Zeebrugge een stukje staal van de WTC-torens gepresenteerd. Het stukje is verwerkt in het stuurhuis van het zeiljacht ‘Askoy II’ dat ooit aan Jacques Brel toebehoorde. Al sinds 2008 restaureren de broers Piet en Staf Wittevrongel met een groep vrijwilligers het vaartuig. Ze dromen ervan het zeiljacht in de komende opnieuw te water te laten.

Hoog bezoek dinsdagmorgen in het restauratieatelier van de ‘Askoy II’ in Zeebrugge. “Voor het eerst mogen we met Bruno Brel iemand van de familie Brel verwelkomen”, sprak Piet Wittevrongel. De neef van Jacques Brel keek niet alleen, hij vertolkte zijn lied ‘Quand on a que l’amour’ met een fraaie stem, zichzelf begeleidend op een gitaar die Jacques vijftig jaar geleden aan een Knokse jongen schonk.

Het bezoek gebeurde naar aanleiding van het aanbrengen van een stukje staal van de torens van het World Trade Center (WTC) in New York. “We zijn vereerd dat we dit als symbool voor de vrede in het stuurhuis mogen aanbrengen. We hopen dat het schip tegen 9 april 2023, de verjaardag van Jacques Brel, weer kan varen als ambassadeur van de vrede met als thuishaven Zeebrugge. “De komende herfst- en wintermaanden wordt in het atelier het interieur afgewerkt. Daarna kunnen we de romp op het water brengen en de masten en bovendekse uitrusting aanbrengen”, zegt Staf Wittevrongel.

Er is geen beter moment om bij de vredesgedachte stil te staan dan nu

Vlaams minister van erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) is het restauratieproject zeer genegen. “De ‘Askoy II’ is niet alleen varend erfgoed maar draagt ook bij tot het verspreiden van de vredesgedachte. Er is geen beter moment dan de huidige oorlogstijd om weer bewust stil te staan bij het belang van vrede. Onlangs hebben we dit zeiljacht definitief beschermd als varend erfgoed. Dit betekent dat de vzw van de broers Wittevrongel op een erfgoedpremie van bijna 200.000 euro kan rekenen”, zegt Diependaele.

De ‘Askoy II’ werd in 1960 gebouwd op de Antwerpse werf Van de Voorde, in opdracht van de befaamde ingenieur-architect Hugo Van Kuyck. Het zeiljacht heeft een grote historische waarde en wordt momenteel met met steun van de havengemeenschap gerestaureerd. “

“Ons restauratieproject kostte toch nog toe 900.000 euro, gedragen met giften”, zegt Staf Wittevrongel. “Daarbovenop kregen we voor het equivalent van 340.000 euro steun van bedrijven en vrijwilligers.”