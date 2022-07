Nedra Vandendriessche nieuwe coördinator jeugd en Zoo BKO in Oudenburg

Begin mei startte Nedra Vandendriessche als de nieuwe coördinator van jeugd en buitenschoolse kinderopvang. Als recente inwoner van Oudenburg wil ze graag haar steentje bijdragen door de jeugd zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien in deze groeiende stad.

“De nieuwe coördinator van jeugd en Zoo BKO staat onder andere in voor de veiligheid van onze speeltuinen en het vernieuwen ervan. Samen met de buurt zullen we ook enkele nieuwe speelpleinen vormgeven. Daarnaast gaat de coördinator aan de slag met de jeugd- en kindergemeenteraad en organiseren ze samen tal van activiteiten en evenementen.”

“Nedra staat ook in voor de organisatie van de speelpleinwerking De Tunne, de Funtour, Oudenburg blokt… Daarnaast coördineert Nedra mee de werking van de buitenschoolse kinderopvang. En in september begint Bram Verbrugghe als jeugdmedewerker. Hij zal instaan voor de praktische coördinatie”, legt ze uit.

Ideale kans

“Anderhalf jaar geleden kwamen mijn vriendin en ik in Oudenburg wonen. We voelden ons hier al snel thuis. Het leek me altijd een voordeel om je in te zetten voor je eigen stad. Toen de job als coördinator voor jeugd en Zoo BKO vrijkwam, leek mij dit de ideale kans. Het sluit perfect aan bij mijn ervaring”, aldus Nedra Vandendriessche.

Ze studeerde pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Gent en zet zich al lang in voor kinderen en jongeren. Zo was Nedra jarenlang actief in de scouts van Jabbeke, heeft ze na haar studies gewerkt in de bijzondere jeugdzorg en was ze nadien verantwoordelijke van kinderdagverblijven in Brugge.

(LIN)