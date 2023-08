Nederlandse Anna Koopstra wordt conservator Vroege Nederlandse schilderkunst bij Musea Brugge

Op 1 september start de Nederlandse Anna Koopstra in de functie van conservator Vroege Nederlandse schilderkunst. “Haar komst is een belangrijke meerwaarde voor de ontwikkeling van ons nieuw onderzoekscentrum BRON en wetenschappelijk onderzoek voor tentoonstellingen in BRUSK”, klinkt het enthousiast bij Musea Brugge.

Anna Koopstra (°1980) werkte eerder in het Suermondt-Ludwig Museum in Aken, The Metropolitan Museum of Art in New York en The National Gallery in Londen. Voorts was ze onder andere als gastcurator aan de slag voor Museum Helmond en als onderzoeker in het Wereldmuseum in Rotterdam.

Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen waar ze zich specialiseerde in vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en een scriptie schreef over materiaaltechnisch onderzoek naar het oeuvre van Jan van Eyck. Ze promoveerde in 2016 aan The Courtauld Institute of Art in Londen met een proefschrift over de vroeg zestiende-eeuwse kunstenaar Jean Bellegambe.

Hans Memling

Anna Koopstra is gespecialiseerd in onderzoek naar de materialen en technieken van schilderijen, de werkwijze van kunstenaars en de oorspronkelijke betekenis en context van kunstwerken. Ze werkte mee aan de tentoonstelling Man, Myth, and Sensual Pleasures: Jan Gossart’s Renaissance (The Metropolitan Museum of Art, 2010), was curator van onder andere Giovanni da Rimini: A 14th-Century Masterpiece Unveiled (National Gallery, 2016) en Lucas Gassel van Helmond. Meester van het landschap (Museum Helmond, 2020) en publiceerde over kunstenaars uit de veertiende, vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw.

In 2022 verscheen haar boek Jean Bellegambe. Making, meaning and patronage of his works, en recent nog werkte ze in opdracht van Musea Brugge aan een publicatie over Hans Memling die in december zal verschijnen ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Museum Sint-Janshospitaal.

Internationale expertise

“Ik verheug me er enorm op om mij in te zetten voor de collectie vroege Nederlandse schilderijen van Musea Brugge, waarin zich enkele van de beste schilderijen bevinden ooit gemaakt door de Vlaamse primitieven en andere Renaissancekunstenaars”, zegt Anna Koopstra.

“Ik hoop nieuwe inzichten toe te blijven voegen aan deze kunstwerken, onder andere door ze te bestuderen in nationale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld het Decoding Memling-project van Musea Brugge. Mijn drijfveer is om ervoor te zorgen dat een zo groot en divers mogelijk publiek kan genieten van deze schilderijen, en gefascineerd en geïnspireerd raakt door ze.”

BRON

“Met Anna Koopstra krijgt Musea Brugge er een getalenteerd conservator met belangrijke internationale ervaring bij,” zegt Anne van Oosterwijk, directeur Collectie Musea Brugge. “Haar grote expertise op het gebied van de vroege Nederlandse schilderkunst – het hart van de wereldvermaarde collectie van Musea Brugge – zal ook een belangrijke meerwaarde zijn voor de ontwikkeling van ons nieuwe onderzoekscentrum BRON én onderzoek bij de tentoonstellingen die in onze expohal BRUSK zullen plaatsvinden.”

“Anna wordt deel van een team van getalenteerde collega’s, op een spannend moment voor Musea Brugge, met onder meer de openingen van BRON en BRUSK en binnenkort het nieuwe Museum Sint-Janshospitaal in het vooruitzicht.”