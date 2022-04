Nederlander Reggy Laatsch wint EK Meeuwenschreeuwen in Adinkerke

Zondagnamiddag deden 27 meeuwenimitatoren in het Adinkerkse café De Verloren Gernoare een gooi naar de Europese Kampioenstitel Meeuwenschreeuwen. De jury kende drie gouden medailles toe aan de jonge Belofte van het Jaar, Thomas De Pessemier, de Meeuwenkolonie uit Anzegem sleepte de gouden medaille in de wacht en de Nederlander Reggy Laatsch uit Alphen aan den Rijn werd Europees Kampioen Meeuwenschreeuwen 2022.

Na twee jaar steekt organisator Claude Willaert de wedstrijd in een nieuw jasje. “Geen aparte vrouwen- en mannencategorie meer, maar wel één individuele titel. We hebben ook een aantal hele jonge kandidaten die zich hebben ingeschreven en daaruit krijgt de kandidaat aan wie onze vakjury het meeste punten geeft, de titel ‘Belofte van het Jaar’. Nieuw is ook onze prijs voor de best klinkende kolonie. Onze jury bestaat uit professionele vogelkenners, waaronder Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Claude Velter van het Opvangcentrum Vogels en Wilde Dieren Oostende, Wim Bovens van Natuurwerkgroep De Kerkuil, Hannelore Maelfait van het Streekhuis Kust en Eric Stienen van het Zeevogelteam Natuur- en Bosonderzoek. Zij beoordelen niet alleen het geluid, maar ook hoe de kandidaten zich inleven in het meeuwengedrag. Met dit ludieke kampioenschap willen we de meeuwen in een positiever daglicht stellen, want hoewel ze soms overlast veroorzaken en vuilniszakken openpikken, toch hoort het geluid van deze luchtacrobaten die hun natuurlijke broedplaatsen alsmaar meer zien verdwijnen bij de kust.”

Meeuwenoutfit

Winnaar Reggy Laatsch (33) was niet aan zijn proefstuk toe. In 2019 mocht hij in de mannencategorie de winnaarsmedaille in ontvangst nemen. Reggy raakte geïntrigeerd door het meeuwengeschreeuw telkens hij als docent freerunning les gaf op straat, in de stad. “Twee jaar geleden ontdekte ik de wedstrijd via de sociale media en heb ik me geoefend in het nabootsen van de meeuwengeluiden”, zegt Reggy, die zich heeft uitgedost in een meeuwenoutfit met échte meeuwenvleugels. Ik heb intussen geleerd dat er verscheidene meeuwengeluiden bestaan, en die heb ik vandaag laten horen. Ik heb me ook laten vergezellen door mijn twee bodyguards, want ik zie meeuwen als een dierensoort die we moeten beschermen. Volgend jaar doe ik weer mee, en tegen dan ga ik nog meer geluiden ten beste geven! En mijn interviews, die geef ik in het ‘Meeuws’!”

“Deelmeeuwen is belangrijker dan winnen”, klonk het pleidooi van deelnemer Jurgen. Voor zijn meeuwenschreeuw hield hij een betoog voor de Atlantische Portugese meeuw, die droomt van de wilde zee die het water tegen de kust slaat. Voor sfeer en ambiance zorgden de kolonies, die een hele bende supporters hadden meegetroond. In die categorie won de kolonie uit Anzegem met Loïc De Vos als kapitein de gouden medaille. De bende uit Aalst met Jordi, Jens en Tom, won zilver en Heidi Driesmans en Marianne Van Aerde uit De Panne kregen naast hun bronzen medaille net als alle andere winnende kandidaten een mooie geschenkenmand, een attentie van de lokale Sparwinkel.

Thomas De Pessemier (12 jaar) uit Ninove blies de jury en de hele zaal van hun sokken met zijn overtuigende meeuwengeluid en zijn charmante verschijning met een meeuw op zijn hoed. Thomas werd de ‘Belofte van het Jaar’ en werd beloond met een geschenkenmand vol snoep.