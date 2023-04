Nbox uit Dentergem ontruimt panden duurzaam en steunt daarmee goede doelen: “Helpen maakt ons zo gelukkig”

Dat deze twee dames van aanpakken weten, staat buiten kijf. Katrijn De Grauwe (41) en Evelien Mouton (42) startten in 2020 met hun opruimbedrijf Nbox in Dentergem. Ze ontruimen huizen die moeten klaargestoomd worden voor de vastgoedmarkt. “We werken allebei in het onderwijs, maar zochten een extra uitdaging waarbij we de handen uit de mouwen konden steken.”

Evelien en Davy, de man van Katrijn, waren 15 jaar lang klasgenoten. Op een klasreünie ontmoetten de dames elkaar. “Eerst hadden we het vooral over de kinderen en koetjes en kalfjes, maar al snel evolueerde onze band naar echte vriendschap”, vertelt Katrijn. “We praatten wel eens over onze dromen. Hoewel we allebei van onze job in het onderwijs houden, misten we iets. En daarin vonden we elkaar”, vult Evelien aan.

“Het initiële idee was om als opruimcoaches aan de slag te gaan, een beetje zoals Marie Kondo, maar we merkten al gauw dat dat in een plattelandsregio niet evident is. Toen we gecontacteerd werden met de vraag of we ook huizen leegmaken, namen we de klus aan. En dat was een schot in de roos. Het opruimen maakte plaats voor ontruimen, en daar heeft het duo nog geen seconde spijt van gehad.

De spullen die Nbox opruimt, gaan niet zomaar de container op. “De eigenaars en familie beslissen uiteraard eerst wat ze willen houden, pas daarna komen wij in actie. We merkten dat we het er moeilijk mee hadden om perfect bruikbare goederen zomaar weg te gooien dus gingen we op zoek naar oplossingen om ze een tweede leven te geven. Via via krijgen we wel eens een tip van iemand die iets kan gebruiken, we werken ook samen met De Rinkel en de voedselbank en andere organisaties. Meubels, beddengoed, pampers, kerstversiering, huisraad, … je kan het zo gek niet bedenken of wij gaan op zoek naar een nieuwe bestemming”, glimlachen de dames.

vluchtelingen

Het duo kon bijvoorbeeld Olga helpen, een Oekraïense vluchteling die als poetsvrouw werkte. “Ze huurde een klein huisje voor zichzelf en haar twee dochters. Haar oudste zoon bleef ter plaatse om te strijden in de oorlog. Ze had werkelijk niets. Wij konden haar huisje knus inrichten met allerlei spullen die we verzamelden. Voor Kerstmis wou ze dat het gezellig was voor haar dochters, dus rukten we aan met kerstversiering. Onlangs ging ze haar zoon in Oekraïne bezoeken en vroeg ze ons om koffers. Als je met zo’n kleine dingen het verschil kan maken voor mensen in moeilijke en kwetsbare situaties, dan doet dat echt deugd”, klinkt het bij Evelien en Katrijn. “We vinden bijvoorbeeld ook vaak oude brillen. Die geven we aan een kennis die opticien en vrijwilliger is bij vzw Acres of Hope Belgium. In Liberia vinden die een tweede eigenaar.”

“We werken snel, correct, menselijk en discreet”

Wat geen tweede leven meer kan krijgen, wordt zorgvuldig gesorteerd. “Dat is onze tweede pijler. Geen algemene afvalcontainer, maar ons eigen dozensysteem waar we nauwgezet alles sorteren. CD’s uit de doosjes, batterijen, textiel, lampen, … We huren een loods in de Teratexsite en zijn onze huurbaas Olivier Siemoens enorm dankbaar voor zijn steun en flexibiliteit, en de middelen die we ter beschikking krijgen zoals containers en extra ruimtes voor opslag.”

Discreet en stipt

Een onderneming wil uiteraard ook tevreden klanten. “We gaan snel te werk. Wie ons contacteert, krijgt ons binnen de paar dagen te zien om het project samen te bekijken en concrete afspraken te maken. Bij het ontruimen gaan we persoonlijke items zoals rekeninguittreksels niet open en bloot op straat etaleren. Discretie is belangrijk. Vinden we kostbare items waarvan we denken dat de eigenaars of familieleden ze over het oog gezien hebben, brengen we hen op de hoogte”, legt Evelien uit. “We worden vaak geconfronteerd met schrijnende en verdrietige toestanden. Het is voor de betrokkenen dan ook belangrijk dat alles snel, correct, menselijk en discreet wordt afgehandeld”, zegt Katrijn.

Ondertussen staat de teller op meer dan 53 projecten en de goesting is alleen maar groter geworden. Ons netwerk aan partners is serieus uitgebreid, onze talenten vullen elkaar perfect aan en voor het echt zware sleurwerk kunnen we altijd op de hulp van onze mannen rekenen”, besluiten Evelien en Katrijn. (LV)

Tips voor goede doelen of meer info: www.n-box.be.