NAVO-marines blazen verzamelen in Oostende voor internationale mijnenbestrijdingsoefening Dynamic Move

Van maandag 23 januari tot en met vrijdag 3 februari loopt in de marinekazerne van Oostende de internationale NAVO-mijnenbestrijdingsoefening Dynamic Move waaraan maar liefst 110 militairen uit 19 verschillende landen deelnemen. Oostende is sinds jaar en dag gastheer voor deze oefening, maar de voorbije twee jaar was de COVID-pandemie spelbreker. De beslissing van het maritiem hoofdkwartier van de NAVO (MARCOM, Northwood) om nu opnieuw voor Oostende te kiezen, bevestigt het belang van Oostende op het vlak van mijnenbestrijding.

Tijdens deze oefening krijgen stafofficieren en -leden een fictief scenario voorgeschoteld waarbij een mijnenbestrijdingsoperatie moet gepland worden in een bestaande geografische omgeving, een huzarenstukje waarbij rekening moet gehouden worden met tal van complexe factoren. Dynamic Move is van groot belang voor de integratie van de verschillende NAVO-marines zodat zij op elk ogenblik op elkaar afgestemd zijn om ingezet te worden wanneer noodzakelijk. Een gedegen mijnenbestrijdingscapaciteit is essentieel ter ondersteuning van de economische belangen. Dit door de veilige doorvaart van de scheepvaart en de toegang tot de havens te vrijwaren.

Oostende: hub voor mijnenbestrijding

Oostende is hot in de wereld van de mijnenbestrijding. Naast de Navy Academy (het vroegere EGUERMIN) als kenniscentrum en school voor diverse opleidingen inzake mijnenbestrijding huisvest de marinekazerne Oostende ook het NATO Naval Mine Warfare Center of Excellence (NMW COE) en is het gastheer voor talrijke conferenties en oefeningen in dit domein. De nieuwe fabriek van Exail, die de drones zal produceren voor de nieuwe mijnenbestrijdingscapaciteit, is eveneens in Oostende gevestigd en hiermee verstevigt de badstad haar positie als hub voor mijnenbestrijding. Last but not least komt er in de marinekazerne ook een nieuwe simulator voor de toekomstige capaciteit.