Natuurpunt plant 3.000 inheemse bomen in Dopheidereservaat in Jabbeke

Natuurpunt Jabbeke hield een boomplantactie waarbij ruim 3.000 inheemse bomen werden geplant. Deze maal niet in het Maskobos, maar in het Rode Dopheidereservaat op de grens van Snellegem met Sint-Andries.

“Het Rode Dopheidereservaat is zoveel meer dan alleen maar heide zoals de naam misschien laat blijken. Het reservaat groeide in 2022 met 37 hectare en is nu meer dan 50 hectare groot. De komende jaren willen we daar 11 hectare van bebossen. Daarvoor gaan we nu aan de slag met streekeigen boompjes met afdoende bescherming tegen wildvraat. Meer dan 3.000 sterke, inheemse bomen zullen we die dag planten. Ongetwijfeld helpen ze mee om de klimaatcrisis te trotseren,” zegt conservator Karim Neyrinck.

Natuurpunt Jabbeke stond in voor de coördinatie van de boomplantactie. “De voorbije jaren hebben we ingezet op het Maskobos. Nu is dit mooi stukje natuur aan de beurt”, zeggen Erik Blauwet en Yoeri Van Bijlen van Natuurpunt Jabbeke. “We planten maar liefst 3.000 streekeigen bomen. Eiken, beuken, berken,… die hier goed zullen gedijen.” (PA)