Natuurpunt en TVH planten 7.000 vierkante meter Waterhoevebos aan: “Jaarlijks 13 ton uitstoot compenseren”

Zaterdag plantten medewerkers van TVH en leden van Natuurpunt ruim 1.000 boompjes aan in het Waterhoevebos in Sint-Denijs. Daarmee wil het Waregems bedrijf de CO2-uitstoot compenseren.

Tussen de Trimaarzate en de Spinnetstraat in Sint-Denijs werd door Natuurpunt Zwevegem en het bedrijf TVH nog eens 7.000 vierkante meter van het Waterhoevebos aangeplant. Het project kadert binnen het bosbeleidsplan van de gemeente Zwevegem. Tegen 2025 wil de gemeente immers 20 hectare extra bos in Zwevegem, tegen 2030 zelfs 80 hectare. Met deze aanplant laat Natuurpunt Zwevegem zien dat de natuurvereniging daar ten volle zijn medewerking aan verleent. Het Waterhoevebos kreeg zijn naam door de nabijgelegen historische Waterhoeve. “De komende jaren wordt het Waterhoevebos nog uitgebreid met minstens een hectare. Naast dit nieuwe bos liet Natuurpunt Zwevegem samen met een landbouwer deze winter ook al de recente en aanpalende hoogstamboomgaard uitbreiden met 16 hoogstamfruitbomen. Dit gebeurde in het kader van een landschapsbedrijfsplan van het Stadlandschap Leie en Schelde”, laat Eddy Loosveldt van Natuurpunt optekenen. Het nieuwe bos wordt een gemengd loofbos dat binnen enkele jaren ook toegankelijk wordt voor de wandelaar door het herstellen van een verdwenen voetweg. “Het Waterhoevebos ligt aan de rand van het dorp en wordt zo op termijn een oase voor de inwoners van Sint-Denijs. De slogan van Natuurpunt Meer en betere natuur voor iedereen wordt hier realiteit met dit nieuwe bos.”

CO2-uitstoot

De aankoop van de gronden en de realisatie van dit nieuwe bos werd mede mogelijk gemaakt door een verhoogde aankoopsubsidie van de gemeente en door sponsoring van het Waregems TVH, wereldspeler op het vlak van onderdelen voor heftrucks, industriële voertuigen en landbouwtractoren. Volgens Anton Theunynck, verantwoordelijke duurzaamheid van het bedrijf, wil men op die manier de CO2-uitstoot van het bedrijf compenseren. “Door te investeren in bebossing wil TVH zijn CO2-uitstoot deels compenseren en zijn steentje bijdragen aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Weet dat 1 hectare bos per jaar 8,8 ton CO2-uitstoot compenseert en het Waterhoevebos zo jaarlijks 13 ton uitstoot zal compenseren, over 30 jaar zelfs 380 ton. Dat is gelijk aan de uitstoot van 150 auto’s die in 1 jaar 25.000 km rijden”, aldus Anton die nog meegaf dat het bedrijf nog op andere vlakken werkt aan duurzaamheid. Na het bomen planten werd ook nog een gedenkplaatje onthuld waarop staat dat Natuurpunt het bedrijf erkentelijk is voor de steun. Geven we nog even mee dat daags voordien Comforte, het dienstenchequebedrijf van Ubuntu, er 100 bomen plantte. Dit stond symbool voor de klanten die de voorbije jaren zijn overgestapt van papieren naar elektronische dienstencheques. (GV)