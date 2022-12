Natuurpunt De Torenvalk en De Living slaan handen in elkaar: “Natuur voor de zorg en zorg voor de natuur”

Bij een nieuw gebouw hoort een nieuwe tuin, maar een nieuwe tuin herbergt nog niet veel leven. Daarom klopte dagcentrum De Living aan bij Natuurpunt De Torenvalk. Samen werd gekeken wat er kon gedaan worden om meer vogels aan te trekken deze winter.

“Gelukkig zijn er heel wat zaken die we kunnen doen”, vertelt Johan van Natuurpunt De Torenvalk. “De haag en de bomen zijn nog wat jong, dus hebben we alvast met de bewoners nestkastjes gemaakt om een veilige thuis te bieden aan verschillende mezensoorten. Ook vinden de vogels nog niet veel eten, dus hebben we vetbollen, gevulde dennenappels, pindaslingers én voederplankjes gemaakt. Zo hebben we in één mooie namiddag de tuin alvast wat aantrekkelijker gemaakt voor vogels.” Natuur voor de zorg en zorg voor de natuur was het uitgangspunt.

Nog plannen

“We hebben nog wat plannen voor de tuin”, vertelt Veronique, coördinator van De Living. “De tuin moet aantrekkelijk zijn voor alle leven, onze bewoners en dieren die hier in de buurt wonen. Er zijn heel wat gezondheidsvoordelen gekoppeld aan een tuin vol leven. “Je ervaart minder stress en verveling, je geniet langer van buiten zijn en doet dus wat meer vitamine D op, je beweegt iets meer en ga zo maar verder”, klinkt het nog.