Natuurlijke speelelementen in Blauwhuispark eerste stap in creatie multimovepad

Voor het eerst vond de Izegemse Buitenspeeldag plaats in het Blauwhuispark. Honderden kinderen vonden de weg en genoten van de vele animatie. Ze konden ook al een stukje van het Multimovepad uittesten, een pad dat volop in aanleg is en dat boordevol beleving steekt.

Het was een drukte van jewelste in het Blauwhuispark, op de vlakte voor het kasteel maar ook tussen de bomen. Er werd geravot, deelgenomen aan spelletjes, op wanden geklommen en nog tientallen activiteiten meer. Opvallend was ook een aantal nieuwe natuurlijke hindernissen en houten constructies die konden uitgetest worden. Ze zorgen mee voor een ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving. En precies die natuur wil het Agentschap voor Natuur en Bos deze zomer nog een stuk beter maken.

“Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: kinderen zijn buiten, het is goed voor lichaam en geest en helpt in de ontwikkeling van verschillende motorische en mentale vaardigheden. We zijn met het stadsbestuur van Izegem heel verheugd dat onze jeugddienst hier de buitenspeeldag kan organiseren. Een ideale gelegenheid om onze inwoners kennis te laten maken met het Blauwhuispark in het algemeen en de speelzone in het bijzonder”, aldus Virginie Derumeaux, schepen van Jeugd en Sport. “De door het Agentschap voor Natuur en Bos aangelegde speelconstructies passen volledig in het landschap en konden alvast op veel bijval rekenen van de aanwezige kinderen.”

Multimovepad

De aangelegde speelconstructies vormen de eerste elementen van het toekomstig multimovepad. Het stadsbestuur van Izegem en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen de komende jaren werk maken van een multimovepad van enkele kilometers lang. Dit pad zal starten in het Blauwhuispark en ook speelelementen langs de Mandel bevatten.

Maar vooraleer ten volle kan worden genoten van al dit fraais staan grote werken gepland. “Om de waterkwaliteit en het bufferend vermogen van de kasteelvijvers te herstellen, wordt het jarenlange opgehoopte slib uit de kasteelgracht en parkvijver geruimd. In augustus en september zal er ongeveer 4.500 kubieke meter slib worden geruimd en afgevoerd. Naast het behoud en herstel van dit historische park moet de ruiming ook zorgen voor een betere biotoop voor kikkers, padden, salamanders, vissen, water- en oeverplanten”, aldus Evy Dewulf, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Op deze manier willen we het Blauwhuispark verder laten uitgroeien tot een belangrijke groene long in de stad Izegem, met de nodige aandacht voor zowel natuurwaarde als -beleving.” (MI)