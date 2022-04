Natuurlijk smeren langs de Belgische kust door slimme zonnebrandpalen

Nu de lentezon zich steeds vaker laat zien, wordt het tijd om naar de zonnebrandcrème te grijpen, voor jezelf én voor je kind. Het Nederlandse natuurlijke verzorgingsmerk, Naïf, bundelt krachten met de Belgische start-up Sundo om natuurlijke, veilige en oceaanvriendelijke zonnebrandlotion voor iedereen toegankelijk te maken aan de Belgische kust.

De slimme zonnebrandpalen – vanaf deze week gevestigd op de stranden van Knokke, De Haan en Koksijde – vertellen je wanneer zonbescherming nodig is én bieden het gratis aan.

Ze lijken onschuldig, die eerste zonnestralen in de lente. Maar juist nu is het belangrijk om de huid, zeker de gevoelige, goed te beschermen. Om daar een handje bij te helpen, plaatst Naïf in samenwerking met onder meer Helan Zorgwinkel en Zorgboetiek slimme zonnebrandpalen op de Belgische stranden.

De palen, die door de Belgische start-up Sundo werden ontwikkeld, adviseren op basis van de UV-index wanneer smeren nodig is. Die UV-index geeft de intensiteit van de zon aan; belangrijker dan bijvoorbeeld de temperatuur. Ligt de UV-index boven de 3, dan kun je hier gratis Naïf zonlotion halen.

Waarom?

‘Onze missie is om goede persoonlijke verzorging, zonder zorgen, te bieden aan iedereen, jong en oud. Goed voor jou, voor je kind, maar ook voor de natuur,’ legt Jochem Hes uit, oprichter van Naïf. ‘We willen iedereen laten genieten van een zorgeloze dag in de zon: sun sea worry-free.’

De natuurlijke zonbescherming, met SPF 50, is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen, en komt met minerale filter en zonder microplastics. Zo is ie niet alleen goed voor jou en je familie, maar ook voor de oceaan. Hoe dat zit? Een minerale filter, ook wel natuurlijke genoemd, werkt iets anders dan de chemische filters die in de meeste zonnebrandproducten zitten; in plaats van in je huid te trekken, legt de minerale filter een laagje op je huid en weerkaatst zo de zon.

Op die manier is de kans op huidirritatie minimaal en ben je direct beschermd (geen inwerktijd). Bovendien zijn minerale filters vrij van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het koraal. Wel zo leuk!