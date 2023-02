Natuurhuis ‘t Biotiekje viert dertigste verjaardag in Wielsbeke met opendeurdagen

Wat voor Veerle Naessens (49) begon als een hobby, is uitgegroeid tot een succesvol natuurhuis in hartje Wielsbeke. “Omdat ik zelf intoleranties had, groeide vanaf mijn 15de een sterke interesse voor voeding”, vertelt Veerle met veel passie voor haar vak. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart wordt het 30-jarig bestaan van de winkel gevierd.

“Al snel volgde ik verschillende cursussen om me te verdiepen in kruiden- en voedingsleer en engageerde ik mij om ook andere mensen op dat vlak te helpen”, gaat Veerle verder. “Om de kneepjes van het vak te leren, had ik in een andere natuurwinkel stage gevolgd. Vier avonden in de week volgde ik opleidingen in Brugge en Kortrijk om mijn kennis uit te bouwen en mijn droom waar ter maken. In november 1992 was het dan zover. Met de steun van mijn papa, die vanaf het begin in mij geloofde, startte ik in het kloostergebouw van Wielsbeke ‘t Biotiekje.”

Bijscholen

De gedrevenheid waarmee Veerle zich in haar interesses heeft verdiept, is onmiskenbaar. Haar ogen twinkelen wanneer ze haar afgelegde parcours schetst: “In de loop der jaren bleef ik dankzij de onophoudelijke evolutie gefascineerd door mijn job die voor mij intussen een levensstijl is geworden. Zo bleef ik mij bijscholen en kreeg ik zin om zelf cursussen en infoavonden te organiseren, eerst in het cultuurcentrum, later in onze eigen recreatieruimte op zolder.”

“Al dertig jaar is mijn beroep mijn passie en daarvoor wil ik iedereen bedanken”

“Met veel zorg kon ik mensen door moeilijke periodes begeleiden en ondersteunen met onderbouwd advies, zoals tijdens de dioxinecrisis of coronapandemie. De rode draad door al die jaren is nog steeds mijn enthousiasme en mijn liefde voor mijn vak: gezondheid en voeding. Al dertig jaar is mijn beroep mijn passie en daarvoor wil ik iedereen bedanken.”

Degustaties

“Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart vieren we onze opendeurdagen. Er zijn speciale acties en degustaties waar je naar hartenlust kan proeven van een heel assortiment gezonde hapjes en drankjes. Tal van redenen dus om erbij te zijn. Iedereen is welkom! En… elke klant wordt beloond met een goodiebag!”

Greep uit het aanbod

Een greep uit de degustaties en promoties: Biofresh (biowijn en bier proeven), Lima ((h)eerlijke biovoeding), Hobbit en Abinda (vegetarische hapjes), Verhofstede (natuurlijke vruchtensappen), Yogi thee- en koffiekan (te proeven aan de bar), La vie est belle (veggieburgers), Mannavita (kruidenwijn, allerhande hapjes en drankjes), Fruji (biofrisdranken).