Natuurfotografen Hoge Dijken gaan voortaan door het leven als De Otter en stellen tentoon

Op zaterdag 29 juli werd de nieuwe naam van natuurfotografen Hoge Dijken bekendgemaakt ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk. De vereniging gaat voortaan door het leven als De Otter. Er zijn 42 natuurfotografen lid. Maandelijks komen ze samen om hun werken te bespreken.

“Daarin worden de positieve zaken besproken en geven we elkaar tips over wat beter kan. Zo leren we van elkaar”, zegt voorzitter Freddy Cordy, op de foto in het gezelschap van schepen Romina Vanhooren en burgemeester Anthony Dumarey.

Wie de nieuwe tentoonstelling wil bezoeken, kan dagelijks gratis tijdens de openingsuren terecht in het LDC. De Otter hoopt dankzij dergelijke expositie nog meer inwoners warm te maken om aan natuurfotografie te doen. (foto LIN)