National Geographic bekroont foto van Ilse: “Hart onder de riem voor veehouderij”

Ilse Louwagie (32) uit Oostnieuwkerke viel deze week in de prijzen met haar foto die ze instuurde voor de prestigieuze fotowedstrijd van National Geographic. De foto werd genomen op de boerderij van haar schoonbroer. De hobbyfotografe geeft in het dagelijks leven advies aan melkveebedrijven.

“De foto omvat eigenlijk alles: het dagdagelijks leven en de passie voor het vak”, glundert Ilse, die roots heeft in Geluveld. Al meer dan vijf jaar werkt de Oostnieuwkerkse voor Inagro, dat onderzoek doet en advies verleent aan de land- en tuinbouw. Zelf doet ze dat vooral voor de melkveebedrijven. “Een hele toffe en uitdagende job, met ook veel afwisseling”, klinkt het. Na haar uren neemt ze regelmatig haar fototoestel in de hand. “Fotografie is al een jaar of tien mijn hobby, maar een paar jaar geleden heb ik een professioneel toestel gekocht en volg ik af en toe cursussen. De afgelopen maanden ben ik er veel mee aan de slag gegaan. Zo ontstond ook deze foto. Ik wilde wat nieuw materiaal uitproberen, en zocht een leuke setting met een mooie lichtinval. Dus ging ik aankloppen bij mijn schoonbroer die een boerderij heeft in Kruiseke. Ik was volop bezig in de stal, toen de opa daar zijn dagelijks rondje deed langs de koeien. Die worden nu verzorgd door zijn kleinzoon, maar toch doet hij nog elke dag zijn toer. Het lichtinval, zijn blik en ook die van de koeien… een machtige combinatie. Ik wist meteen dat het goed zat. Het was niet gepland. Ik heb toen ook foto’s genomen van de man met zijn zoon en kleinzoon. Foto’s die je doorgaans misschien niet zult nemen, maar die wel een levenslang aandenken zijn.”

Met deze foto won Ilse de publieksprijs bij National Geographic. © Ilse Louwagie

Ilse schreef zich de afgelopen maanden in voor enkele fotowedstrijden, waaronder ook die voor National Geographic. “Een tijdje geleden kreeg ik te horen dat ik bij de laatste tien zat voor de publieksprijs in de categorie ‘Mens’. Via mijn sociale media deed ik een oproep om te stemmen. Ook familie en vrienden deelden massaal een oproep. Ik was aangenaam verrast toen ik vernam dat ik gewonnen had.” Aan de prijs hangt een award, een bon voor fotomateriaal en een jaarabonnement op het magazine van National Geographic. “Maar eigenlijk is het vooral een opsteker als fotografe, en misschien nog meer een hart onder de riem voor de veehouderij, die de voorbije maanden in onzekerheid leeft door onder andere het stikstofakkoord. Daarom ben ik trots dat net die foto het gehaald heeft.”