Nathan Vandeputte (38) viert zijn zestiende Vaderdag met zijn twaalf kinderen

Wenduine Vandaag worden de papa’s in de bloemetjes gezet, ook ten huize Nathan Vandeputte (38) en Kelly De Loose (34). Voor Nathan wordt het een drukke bedoening, want er verschijnen elke ochtend maar liefst 12 kinderen aan de ontbijttafel. Aan sfeer geen gebrek. “Al ga ik deze zomer wel voor een knipke.”

Nathan is een van de vele vaders die vandaag in de watten wordt gelegd. De kinderen voorzien een uitgebreid ontbijt en geven cadeautjes die ze in school hebben gemaakt. “Met een fles Gin kunnen we hem altijd plezier doen”, vertelt zijn vrouw Kelly. “Maar echt cadeautjes geven, is niet aan hem besteed. Als we maar samen zijn. Dan vervelen we ons nooit.” (lacht)

Als we Nathan spreken, is hij volop aan de slag bij de chalet van zijn schoonouders op het Klein Strand in Jabbeke. Voor de derde zaterdag op rij komt hij het hier wat opknappen. “In ruil voor een etentje”, knipoogt de mama van Kelly De Loose. Zij is er even op uit met de elf kinderen. “De oudste is nog thuis”, legt Nathan uit, terwijl hij een plank aan de gevel schiet. “Hij moet straks werken. Hij volgt een opleiding als schrijnwerker, zoals ik vroeger, dus soms helpt hij al eens mee. Ik ben wel streng voor hem, ja, maar dat zal een baas later ook zijn. Ik kom hier eigenlijk bijna alleen om te werken, maar voor de kinderen is het hier plezant.”

Tjay (16) mag dan wel niet op het appel zijn, maar de andere kinderen zijn wel van de partij. Van groot naar klein krijgen we Ashley (14), Ashton (12), Hailie (11), Alysha (10), Braxton (9), Tommy (8), Heath (6), Nathaniel (5), Abbygail (4), Emori (3) en ten slotte Enola (1). “Het was vooral mijn vrouw die droomde van een groot gezin. Zelf was ik daar niet zo mee bezig. Ze had wel aangegeven dat ze een groot gezin wilde, maar ik dacht eerder dat ze daarmee drie of vier kinderen bedoelde.” (lacht)

Knipje

Nathan werd opgevoed door zijn grootouders. “En ik heb nooit iets te kort gehad. Mijn vader heb ik niet gekend. Ik heb hem ontmoet op mijn 24ste. Ik weet wie het is. (stil) Ik heb ook nog een broer en een zus. Van die laatste wist ik het bestaan af, en ze heeft met mij contact opgenomen toen onze jongste geboren werd. Ik hoor ze wel eens, maar het is niet dat ik daar elke zondag op de koffie ga. Dat is niets voor mij. Ik werk liever. Ook thuis. Er is altijd wel wat werk. Er moeten nieuwe ramen in, het terras moet herdaan worden en ook van de veranda wil ik nog twee slaapkamers maken.”

De huidige teller staat op twaalf slaapkamers en drie badkamers. “Het scheelt als je schrijnwerker bent.” Of er straks nog een baby bij komt? Daarvoor wijst hij grijnzend naar zijn vrouw. “Dat bepaalt zij. Deze zomer ga ik wel een knipke zetten.”

“Dat belet niet dat we nog wat bewaren”, lacht Kelly, die met haar gezin ook al te zien was in het Play4-programma Don’t Worry, Be Happy. “Als er een dertiende komt, dan zal dat niet in de media komen. Een weloverwogen keuze, ja. Toen dat zo was bij Gwenny en Marino uit Staden (het koppel haalde het nationale nieuws met hun creatieve kindernamen Laex, Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en Alxe, red.) kregen ze online heel wat commentaar. Sommige waren echt grof. Mensen durven soms echt lelijke dingen zeggen. Bij ons valt het doorgaans nog mee. Heel vaak zie je ze wijzen en zeggen we weer: “Vooruit, ze zijn weer aan het tellen. (lacht) Het meest gehoorde? Dat we het voor het kindergeld doen. Geloof me, daarmee komen we lang niet toe. Ik prijs me gelukkig dat Nathan zo zijn best doet. Hij is niet veel thuis, omdat hij altijd maar aan het werk is, zodat onze kinderen niets tekortkomen en dat ze ook hun hobby’s kunnen uitoefenen.”

Het afgelopen jaar is het leven er niet goedkoper op geworden, ook niet voor een gezin van twaalf kinderen. Dat voelt het koppel heel hard. “Deze week heb ik spaghetti gemaakt”, aldus Kelly. “Een paar maanden geleden kostte mij dat 35 euro. Vandaag komt de rekening op 75 euro.” “Vooral als we gaan tanken, voelen we het hard”, weet Nathan. “We hebben twee auto’s en ik moet al snel twee keer per maand gaan tanken, met allebei de auto’s. Dat is de opvallendste kostenstijging geweest.”

Netflix kijken

Veel tijd om te ontspannen is er niet in huis. “Ik geloof dat het van voor de coronaperiode geleden is dat mijn vrouw en ik nog eens samen op stap zijn geweest. Maar of ik het mis? We zijn altijd bezig. Mijn ontspanning is vooral werken, echt waar. Of ‘s avonds, als alles opgeruimd is en klaar staat voor de volgende ochtend, dan kijken we nog wat Netflix in bed. Dan moeten ze mij gerust laten, ja.” (lacht)