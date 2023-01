Nathalie Tahon zwaait af als Krak van Oostende: “Ook hier zijn er veel mensen die het moeilijk hebben”

Nathalie Tahon werd vorig jaar verkozen tot Krak van Oostende voor haar liefdadigheidswerk voor de slachtoffers van de overstromingen in de regio rond Luik.

Nathalie Tahon blikt tevreden terug op haar jaar als Krak van Oostende. Vorig jaar werd ze verkozen tot Krak, omdat ze zich hard inzette voor de slachtoffers van de overstromingen in de regio rond Luik in 2021. Tientallen keren trok ze naar de streek om er de slachtoffers van voeding te voorzien en om er goederen te doneren die ze in thuisstad Oostende had ingezameld. Het leverde haar over de taalgrens de bijnaam Miss Crevette op, doordat ze aan de kust woont. Het afgelopen jaar ging ze echter niet meer terug, maar bleef ze wel aan liefdadigheid doen. “Ondertussen zijn heel veel mensen in Wallonië al wat meer op hun plooi”, zegt Nathalie.

“Ik ging er vooral om er eten te maken voor hen: hamburgers en visjes bakken, en ze van de nodige etenswaren voorzien. Er zijn echter nog heel veel vrijwilligers aan het werk om de huizen op te lappen, want dat is nog niet helemaal zoals het hoort te zijn.”

Verveling

Nathalie is zich wel blijven inzetten voor de mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij. “Zo deed ik een inzameling voor een schooltje in Oostende om zo een bakfiets te kopen, maar ging ik ook aan het werk om inzamelingen te doen voor de daklozen. Door de verkoop van kerststukjes tijdens de afgelopen eindejaarsperiode, kon ik hen nieuwe slaapzakken geven. In Wallonië heb ik mijn bijdrage nu wel geleverd, denk ik. Nu wil ik me hier inzetten voor de mensen. Ook in Oostende zijn er heel veel mensen die het moeilijk hebben”, zegt ze. “Natuurlijk ben ik vereerd dat ik Krak werd. Mensen begonnen mij al te herkennen op straat. Ik zet me vooral in, omdat ik me daar goed bij voel. En misschien ook wel een klein beetje uit verveling. Mijn man Nico is immers visser en is daardoor dikwijls lange tijd van huis weg. Ik zorg dan voor de was en de plas, maar er blijft uiteraard nog wel wat tijd over. Ik ben altijd huisvrouw geweest en er was altijd wel veel leven in huis met de kinderen. Ondertussen zijn die het huis uit en daardoor is het soms wel wat stil. Ik spendeer dan ook graag mijn vrije tijd aan anderen die het minder gemakkelijk hebben en dat zal ik blijven doen.”