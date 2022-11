Nathalie herlanceert Upstream Studio na overstromingen: “Moeilijk periode achter ons gelaten en vol enthousiasme kijken we naar de toekomst”

Bepaalde Westhoekdorpen langs de IJzer werden vorig jaar opgeschrikt door een wolkbreuk. Grachten en beken traden buiten hun oevers. Heel wat straten kwamen blank te staan. Zo ook de Bergenstraat in Roesbrugge. Het atelier Upstream Studio van zeepmaakster Nathalie Vandevoorde liep volledig onder water. “Alles stond een jaar lang wat op pauze, maar we blijven hoopvol”, zegt Nathalie.

De regio rond Alveringem, Lo-Reninge en Poperinge werd vooral getroffen door hevige regen- en hagelbuien. Die bewuste zondagmorgen 29 november 2021 zal Nathalie Vandevoorde (56) nooit meer vergeten. “Heel mijn leven woon ik al in Roesbrugge. Toen ik kind was liepen de straten tussen de twee bruggen – tussen de IJzer en de Dode IJzer – af en toe eens blank, maar nooit zoals vorig jaar het geval was”, vertelt Nathalie. Samen met haar echtgenote Chris en kinderen Nico (12) en Elien (11) woont ze langs de Bergenstraat in Roesbrugge. “Zo’n vier jaar geleden kochten we de woning met bijhorende atelier in de Bergenstraat. We hebben enorm getwijfeld of we het pand zouden kopen, want er was overstromingsgevaar. Het was 30 jaar geleden dat het pand nog onder water was gelopen. Daarnaast werd er achteraan de tuin ook een muur gebouwd om overstromingen tegen te gaan. Dat overtuigde ons ook om het pand te kopen.”

Bouwdrogers

De nacht van zaterdag 28 op zondag 29 november veranderde alles voor het gezin. “´s Nachts was de brandweer al in onze straat om een oogje in het zeil te houden. Er bleek toen nog geen gevaar te zijn en ook ‘s morgens bleek alles nog onder controle. Later op de ochtend liep Nico naar mijn atelier dat zich in de tuin bevindt. Terug in huis zei hij dat de deur van het atelier niet meer open kon. Ik zei hem nog dat mopjes erover maken echt niet kon. Het bleek geen mopje te zijn…”, zucht Nathalie.

In het atelier heeft Nathalie haar bedrijf Upstream Studio waar ze ambachtelijke zepen en juwelen maakt, en de Kunstclub voor jongeren en volwassen. “In enkele minuten was het water over de muur gesprongen. Alles was volledig onder water gelopen. Mijn agenda stond in die periode vol met kerstmarkten en dergelijke. Alle zeepjes stonden klaar. Mijn volledige voorraad was vernield. Ook mijn laptop en pelletkachel sneuvelden. Met volle overtuiging zou ik mijn nodige voorraad aan zeep opnieuw maken. Mijn materiaal om zeep te maken, bleek jammer genoeg kapot, maar dat zagen pas enkele dagen na de overstromingen. Dagenlang hebben we water uit het atelier gehaald. In het begin poetsen we met volle moed. Na drie keer alles onder handen te nemen, verlies je toch echt wel wat courage. Drie maanden hebben twee bouwdrogers in het atelier gestaan…”

Nathalie Vandevoorde in haar atelier Upstream Studio. (foto LBR)

Onderwijs

“Zo’n 630 zepen waren kapot. Mijn voorraad voor de kerstperiode en Valentijn was ik volledig verloren. En zo’n voorraad heb je ook niet op enkele weken opnieuw gemaakt. Zonder materiaal en ingrediënten kon ik natuurlijk ook niet aan de slag. We hebben in zak en as gezeten, dat moeten we eerlijk toegeven. We leefden toen echt op adrenaline”, vertelt Nathalie. “Na de overstromingen werden we geplaagd door nog andere invloeden waardoor mijn werking bemoeilijkt werd. Door de oorlog in Oekraïne kon ik bepaalde oliën die essentieel zijn niet meer krijgen zoals zonnebloemolie. Ook de Brexit speelt me parten. Bepaalde ingrediënten kosten aan invoerkosten heel wat euro’s. Een zeep verkopen aan 12 euro per stuk om uit de kosten te komen? Dan ik niet.”

Nathalie ging een periode buitenshuis werken. “Upstream Studio werd nooit gestopt, op de achtergrond bleef ik verder werken. Aangezien ik ervaring heb in het onderwijs en er een lerarentekort is, deed ik enkele vervangingen. Een tijdje geleden hakte ik toch de knoop door om vanaf de kerstvakantie opnieuw fulltime aan de slag te gaan met Upstream Studio”, zegt Nathalie vastberaden. “Upstream Studio is mijn kindje. Ik geloof in mijn product en in mijn duurzaamheid. Daarnaast heb ik ook mijn klanten die ik niet mag vergeten. Ook zij geloven in mijn producten. Nu kan ik enkel op woensdag en vrijdag produceren en dat is niet genoeg om aan de vraag te blijven beantwoorden.

“We hebben een moeilijk periode achter ons gelaten en we kijken weer vol enthousiasme naar de toekomst.“

Herlanceren

“We hebben een moeilijk periode achter ons gelaten en we kijken weer vol enthousiasme naar de toekomst. Het atelier is weer bruikbaar en de zeepjes en de oorbellen staan glorieus te blinken. De Kunstclub van Roesbrugge en Upstream Studio gaan we daarom samensmelten”, legt Nathalie uit. “Deze eindejaarsperiode lanceren we de wintercollectie in de Upstream Studio. Van 9 december tot 30 december is de winterwinkel elke dag geopend van 14 tot 18 uur. Op zondag zijn we gesloten. Via Instagram, Facebook en onze nieuwsbrief volgt nog verdere informatie. Op woensdag 21 december nodigen we buren en klanten uit tijdens een midwinter zonnewende voor een drankje om het jaar af te sluiten bij de vuurkorf en hoopvol uit te kijken naar het nieuwe jaar. Vanaf 9 december vind je ons in de winterwinkel van InEen in Reningelst. De collecties vind je ook in Drafab en Goeste.”

Vanaf volgend jaar staan ook verschillende workshops op de agenda. “Professioneel materiaal, een drankje en versnaperingen worden door ons voorzien. Er volgen aquarellessen, initiatie en ook een vervolgles, in de Kunstclub. Daarnaast is er ook een workshop polymeerklei oorbellen in Upstream Studio. Dit kan ook op aanvraag voor privégroepen. Je gaat naar huis met twee afgewerkte juwelen. Daarnaast is er ook een initiatie zeepmaken in Upstream Studio. Nieuwsbrieflezers zullen hierover de details ontvangen. Het wordt een basisles over zeepmaken inclusief het zelf maken volgens een beproefd recept. Na één week kunnen deelnemers hun zeepjes komen ophalen”, aldus Nathalie.