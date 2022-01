Nathalie en Jessica starten met eetwinkel Bie Us

De Brugse Nathalie Meheus en Jessica Valentin, die al enkele jaren met hun Bie Us-foodtruck rondtrekken, verwelkomen je nu ook in hun eigen eetwinkel langs de Zandstraat. “Je warme lunch, wrap of salade neem je mee naar huis of je eet die gewoon gezellig ‘bie us’ op”, klinkt het.

Sinds december vorig jaar verwelkomen Nathalie Mehuis en Jessica Valentin je ‘Bie Us’ in de Zandstraat 76 in Sint-Andries. Daar ontvangen Nathalie en Jessica – na meer dan een jaar wachten op de juiste papieren en vergunningen om het voormalige handelspand om te vormen tot horecazaak – je in hun vaste stek waar je niet alleen allerlei gerechtjes kunt afhalen, maar ook ter plaatse kan verorberen.

“Voorheen heb ik vier jaar het indoorspeeldorp DinoDorp gerund. Daar ben ik dan ook beginnen koken in het bijhorende feestzaaltje”, zegt Nathalie, die een koksopleiding bij Spermalie volgde. “Ik zag dat heel veel mensen daar foodtrucks lieten komen voor de feestjes van hun kinderen. Daar zijn we dan ook zelf mee gestart. Intussen hebben we al zo’n drie jaar de foodtruck en voorzien we alround catering en foodboxen. Toen de coronacrisis losbarstte werd zowel de foodtruck als het indoorspeeldorp natuurlijk wel een moeilijk verhaal. Daarom zijn we toen begonnen met het leveren van mooi verzorgde aperoplanken en later ook brunch- en lunchboxen.”

Gezellige living

Toen vlakbij de deur in Sint-Andries een pand te koop kwam, besloten Nathalie en Jessica het aan te kopen met de bedoeling er hun vaste uitvalsbasis en eetwinkel voor ‘Bie Us’ van te maken. “We doen nog steeds catering op locatie, met onze foodtruck ook, maar hebben hier in de Zandstraat nu een mooie toog met allerlei gerechten – zowel een warme lunch als een wrap of salade – die je zowel naar huis kunt meenemen of gezellig bij ons, ‘bie us’ dus’, kunt eten. ‘Van de toog op de tafel’, dat is ons concept”, zegt Nathalie.

“We hebben het hier mooi gezellig ingericht. Het heeft meer van een gezellige living dan van een winkel. In onze gerechten zijn verse groenten heel belangrijk en je vindt er smaken van over de hele wereld in terug. Er zijn nu zes zitplaatsen, maar op termijn willen we het pand verbouwen zodat we zo’n dertig mensen een plaatsje kunnen geven.”

